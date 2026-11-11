Kata Warga Bogor Terkait Kabar Wapres Gibran Ajukan Rencana Pengunduran Diri

RADAR BOGOR - Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Apa kata warga Bogor soal kabar tersebut?

Yandi salah satu warga Kota Bogor menyampaikan agar pemerintah tidak boleh terlalu larut dalam dinamika politik saat ini dan harus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

“Kita punya cita-cita Indonesia emas 2045, tolong buat dulu tolak ukurnya, lihat progresnya sampai 2030 nanti,” kata Yandi kepada Radar Bogor, Selasa, 10 November 2026.

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Salah satu hal yang membuatnya resah adalah transparansi dan ia meminta agar pemerintah memberikan data apapun secara terbuka.

“Pemerintah harus transparan aja, mesti dikasih data yang benar, bukan data asal bapa senang,” imbuhnya.

Advertisement Hal serupa juga diutarakan oleh Mala, warga Bogor itu juga mempertanyakan arah Indonesia ini ke depannya.

Ia berharap rencana pengunduran diri Gibran bukan hanya soal keputusanpolitik semata, tetapi diiringi dengan perbaikan sistem demokrasi.

“Semoga kalaupun benar diganti, penggantinya bisa lebih baik lagi dan Indonesia bisa lebih maju,” kata Mala kepada Radar Bogor.

Mala berharap pemerintah tidak tutup mata dengan nasib warganya, pejabat wajib lebih memberi perhatian lebih terhadap masyarakat kelas bawah.