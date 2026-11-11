Buntut Aksi Vandalisme, Trase Batutulis Kota Bogor Kini Diawasi Kamera CCTV

RADAR BOGOR - Aksi vandalisme yang mengotori tembok trase Batutulis Kota Bogor akhirnya mendapat perhatian. Kawasan tersebut kini sudah diawasi oleh kamera CCTV.

Penanggung Jawab Proyek Trase Batutulis, Haryono menjelaskan pemasangan CCTV bertujuan untuk mengantisipasi adanya aksi vandalisme susulan.

“Dan saat ini kami sudah pasang dua CCTV di area depan dan belakang. Informasinya dari pihak Kominfo rencananya akan menambah CCTV juga,” jelas Haryono.

Advertisement Haryono berharap keberadan kamera CCTV ini dapat memberi efek jera, agar pelaku vandalisme urung niat, saat hendak meluncurkan aksinya.

“Dan yang saya tau juga pa Wakil Wali kota sudah memberikan imbauan, bahwa yang ketangkep akan dikenakan sanksi,” ujar Haryono pada Radar Bogor.

Seluruh pihak diminta untuk ikut terlibat menjaga kawasan trase Batutulis. Apalagi lokasi tersebut merupakan akses vital warga, khsusunya mereka di Bogor Selatan.

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“Dari awal pembangunan sampai dengan pembangunan, baik pa Wali Kota dan pa Wakil Wali Kota selalu mengingatkan, tolong dijaga jalan baru ini,” tegasnya.

Aksi vandalisme di tembok trase Batutulis pertama kali diketahui pada, Minggu 1 November 2026. Coretan tersebut dibuat menggunakan cat semprot berwarna hitam.

Pada bagian bawah tembok, masih terdapat potongan-potongan kayu. Hal ini menandakan bahwa trase Batutulis itu belum sepenuhnya rampung.