Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kota Bogor

Buntut Aksi Vandalisme, Trase Batutulis Kota Bogor Kini Diawasi Kamera CCTV

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Kamera CCTV yang sudah terpasang di trase Batutulis. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)
Kamera CCTV yang sudah terpasang di trase Batutulis. (Foto : Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Aksi vandalisme yang mengotori tembok trase Batutulis Kota Bogor akhirnya mendapat perhatian. Kawasan tersebut kini sudah diawasi oleh kamera CCTV.

Penanggung Jawab Proyek Trase Batutulis, Haryono menjelaskan pemasangan CCTV bertujuan untuk mengantisipasi adanya aksi vandalisme susulan.

“Dan saat ini kami sudah pasang dua CCTV di area depan dan belakang. Informasinya dari pihak Kominfo rencananya akan menambah CCTV juga,” jelas Haryono.

Advertisement

Haryono berharap keberadan kamera CCTV ini dapat memberi efek jera, agar pelaku vandalisme urung niat, saat hendak meluncurkan aksinya.

“Dan yang saya tau juga pa Wakil Wali kota sudah memberikan imbauan, bahwa yang ketangkep akan dikenakan sanksi,” ujar Haryono pada Radar Bogor.

Seluruh pihak diminta untuk ikut terlibat menjaga kawasan trase Batutulis. Apalagi lokasi tersebut merupakan akses vital warga, khsusunya mereka di Bogor Selatan.

Advertisement

Baca Juga: DJP Terbitkan Aturan Meterai Digital 2026, Catat Syarat Penyedia Printer dan Sanksi Pelanggarannya

“Dari awal pembangunan sampai dengan pembangunan, baik pa Wali Kota dan pa Wakil Wali Kota selalu mengingatkan, tolong dijaga jalan baru ini,” tegasnya.

Aksi vandalisme di tembok trase Batutulis pertama kali diketahui pada, Minggu 1 November 2026. Coretan tersebut dibuat menggunakan cat semprot berwarna hitam. 

Pada bagian bawah tembok, masih terdapat potongan-potongan kayu. Hal ini menandakan bahwa trase Batutulis itu belum sepenuhnya rampung.

Warga sekitar tidak mengetahui pasti kapan coretan tersebut dibuat. Mereka amat menyayangkan atas ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab itu. (bay)

Advertisement
Editor : Yosep Awaludin
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Tembok Trase Batutulis Bogor Disebut Miring, Ini Penjelasan Kontraktor

Tembok Trase Batutulis Bogor Disebut Miring, Ini Penjelasan Kontraktor

Trase Batutulis Kota Bogor sempat dikabarkan dalam kondisi miring, pihak kontraktor menyampaikan penjelasannya.

Tembok Miring di Trase Batutulis Kota Bogor Disorot, Ahli Wanti-wanti Hal Ini

Tembok Miring di Trase Batutulis Kota Bogor Disorot, Ahli Wanti-wanti Hal Ini

Kondisi tembok di Trase Batutulis Kota Bogor yang miring menimbulkan kekhawatiran ambruk hingga mengancam keselamatan.

Vandalisme di Tembok Trase Batutulis Makin Banyak, DPRD Kota Bogor Usulkan Hal Ini

Vandalisme di Tembok Trase Batutulis Makin Banyak, DPRD Kota Bogor Usulkan Hal Ini

DPRD Kota Bogor mengusulkan pemasangan tanaman dinding terkait aksi vandalisme di tembok trase Batutulis.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer