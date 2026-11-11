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Kota Bogor

Biasakan Siswa Kerja Bakti Setiap Hari, SDN Baranangsiang Bidik Tiga Besar Bogor Bersih

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Juri Kehormatan Bogor Bersih saat menyambangi SDN Baranangsiang.(Foto : Radar Bogor)
Juri Kehormatan Bogor Bersih saat menyambangi SDN Baranangsiang.(Foto : Radar Bogor)

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RADAR BOGOR - Konsistensi menjaga kebersihan lingkungan sekolah mengantarkan  SDN Baranangsiang kembali masuk dalam daftar peserta lomba Bogor Bersih.

Bukan kali pertama, SDN Baranangsiang sudah beberapa kali mengikuti ajang kebersihan tingkat Kota Bogor itu. Bahkan, mereka tercatat sudah dua kali berhasil menembus enam besar.

Kepala  SDN Baranangsiang, Ade Carwia mengatakan, pihaknya terus membiasakan siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah melalui kegiatan rutin yang melibatkan seluruh kelas.

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Salah satunya dengan menerapkan jadwal piket di masing-masing kelas. Selain itu, sejumlah guru juga membiasakan anak-anak melakukan kerja bakti sebelum pulang sekolah.

"Kami melibatkan anak-anak dengan terjadwal di kelasnya masing-masing. Ada piket, kemudian beberapa guru juga rutin mengajak anak-anak kerja bakti sebelum pulang, baik di dalam maupun luar kelas," ujar Ade.

Kebiasaan tersebut sudah berlangsung cukup lama. Bahkan, kegiatan bersih-bersih yang awalnya merupakan instruksi kini mulai tumbuh menjadi kesadaran para guru dan siswa.

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Dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut membutuhkan waktu sekitar 30 menit hingga satu jam. Mulai dari menyapu, membuang sampah, hingga mengepel lantai kelas.

Sementara itu, untuk kebersihan area luar seperti teras sekolah, kegiatan tersebut terkadang turut dibantu oleh petugas kebersihan atau penjaga sekolah.

Meski begitu, Ade mengakui, proses pemilahan sampah di lingkungan sekolah masih terus dirintis.

Sebab, belum seluruh siswa terbiasa membedakan jenis sampah saat membuangnya.

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Editor : Yosep Awaludin
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