Aksi Nyata Putra Daerah: APCO Kerahkan 2 Anak Perusahaan dan Mitra Strategis Dukung Program POLIRAN

RADAR BOGOR – Komitmen total ditunjukkan oleh PT Asia Perdana Corpora (APCO) dalam menyukseskan program POLIRAN (Polisi Peduli Pengangguran) yang diinisiasi oleh Polresta Bogor Kota.

Tidak tanggung-tanggung, dari total 10 perusahaan yang berpartisipasi dalam gelaran Job Fair ini, APCO langsung menerjunkan dua anak perusahaannya, PESTIGO dan PERISAI BANGSA.

Mitra strategisnya, CLEANSHEET INDONESIA juga membuka peluang kerja massal bagi masyarakat.

Advertisement Langkah progresif ini merupakan bentuk dukungan konkret terhadap program prioritas Kapolri baru yang diimplementasikan di tingkat skala Kota Bogor.

Kehadiran APCO dan jaringan bisnisnya menjadi angin segar sekaligus motor penggerak utama dalam penyerapan tenaga kerja di wilayah Bogor dan sekitarnya.

Founder APCO, Awaluddin Sarmidi, mengungkapkan rasa syukur dan bangganya selaku pengusaha putra daerah yang dapat berkontribusi langsung pada program strategis kepolisian ini.

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"Sebagai putra daerah, kami merasa terpanggil dan bersyukur bisa mendukung penuh program POLIRAN dari Kapolri baru yang diwujudkan oleh Polresta Bogor Kota," ucapnya.

Awaluddin mengatakan, ini adalah momentum krusial bagi sektor swasta untuk menunjukkan kontribusi nyata.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan masalah sosial seperti pengangguran.

Awaluddin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk fokus pada kolaborasi positif demi kemajuan bangsa, alih-alih melempar kritik yang tidak membangun.