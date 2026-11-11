Seorang Perempuan Meninggal Dunia Usai Jadi Korban Tabrak Lari di Bogor, Polisi Buru Pelaku

RADAR BOGOR - Seorang perempuan dikabakarkan meninggal dunia setelah jadi korban tabrak lari di kawasan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Insiden tabrak lari ini bermula pada akhir Oktober silam. Korban saat itu hendak menyebrang jalan di kawasan Sindangbarang setelah membeli pulsa.

Ia kemudian ditabrak oleh pemotor hingga terkapar. Terduga pelaku sempat ditahan oleh warga sekitar. Saat yang lain sibuk menolong korban, pelaku tabrak lari pun kabur.

Advertisement Kanit Gakkum Polresta Bogor Kota, Iptu Susilo mengatakan korban mengalami luka berat, hingga dilakukan perawatan intensif di sebuah rumah sakit

“Ya kondisinya waktu itu luka berat, kemudian sempat di bawa ke rumah sakit dan hari ini saya dapat informasi meninggal dunia,” jelas Susilo.

Keluarga korban disebut Susilo tidak terima. Ia meminta agar pelaku ditangkap. Mereka pun turut membuat Laporan Polisi (LP) ke Polresta Bogor Kota.

Advertisement Baca Juga: PABERSI Kota Bogor Bidik Dua Emas di PORPROV Jabar, Andalkan Kelas 43 dan 52 Kg

“Sudah, sudah masuk. Sudah terbit LP malah. LP tersebut terkait tabrak lari,” ujar Susilo pada Radar Bogor, Rabu 11 November 2026 siang.

Polisi langsung gerak cepat menindak lanjuti LP tersebut. Berkas laporan sudah ditangan penyidik. Mereka saat ini tengah mencari berbagai keterangan di lapangan.

“Ya kalau langkah dari Kepolisian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) mencari saksi-saksi, dan mencari rekaman CCTV,” terang Susilo.

Susilo memohon doa kepada semua pihak agar perkara ini bisa cepat diselesaikan. Keberadaan terduga pelaku hingga saat ini masih dalam pencarian.