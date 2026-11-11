BMKG Prediksi Puncak Musim Hujan di Bogor pada Januari hingga Februari 2027

RADAR BOGOR – Wilayah Bogor mulai memasuki periode peningkatan curah hujan pada November 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan jumlah hari hujan akan terus bertambah hingga mencapai puncaknya pada Januari-Februari 2027.

Forecaster BMKG Dramaga menjelaskan, kondisi dinamika atmosfer pada November cukup mendukung pertumbuhan awan hujan. Faktor tersebut meliputi angin musiman dan kelembapan udara yang cenderung basah.

"Untuk bulan November ini, secara kondisi dinamika atmosfer seperti angin musiman dan kelembaban udara basah memang cukup mendukung pertumbuhan awan-awan hujan, terutama pada siang hingga menjelang malam hari," ujarnya saat dikonfirmasi Radar Bogor Rabu, 11 November 2026.

Advertisement Selain faktor atmosfer, kondisi geografis Bogor yang dikelilingi kawasan pegunungan turut memengaruhi pembentukan awan hujan. Kondisi ini membuat potensi hujan di wilayah Bogor tetap tinggi.

Meski begitu, BMKG mengingatkan masyarakat bahwa hujan pada November belum turun secara merata. Sebarannya masih bersifat lokal dengan intensitas yang bervariasi.

Waktu terjadinya hujan juga masih didominasi pada siang hingga menjelang malam hari. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan perkembangan cuaca di wilayah masing-masing.

Advertisement Di sisi lain, masyarakat juga kerap merasakan udara gerah atau hangat pada sore hingga malam hari, terutama menjelang atau ketika hujan turun. Kondisi tersebut berkaitan dengan banyaknya tutupan awan pada waktu tersebut.

"Pada sore hingga malam hari biasanya saat hujan awannya cukup banyak. Awan itu bersifat seperti selimut yang menahan panas dari permukaan bumi agar tidak lepas ke atmosfer, sehingga udara terasa lebih hangat," jelasnya.

Puncak Musim Hujan Februari 2027

BMKG memprakirakan puncak musim hujan 2026/2027 di wilayah Jawa Barat berlangsung pada rentang Desember 2026 hingga Maret 2027. Namun, sebagian besar wilayah diprediksi mencapai puncaknya pada Februari 2027.

Berdasarkan infografis Prediksi Puncak Musim Hujan 2026/2027 Provinsi Jawa Barat yang dirilis Stasiun Klimatologi Jawa Barat, sebanyak 71 persen wilayah diprakirakan mengalami puncak musim hujan pada Februari.