Demo Mahasiswa di Kota Bogor, GMNI Soroti Kasus Dugaan Penyadapan Presiden

RADAR BOGOR - Aksi demontrasi dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Bogor pada Rabu, 11 November 2026.

Terjadi kericuhan dalam aksi demo tersebut, massa terlibat saling dorong dengan aparat kepolisian. Bahkan mahasiswa juga sampai memblokade ruas Jalan Djuanda hingga arus lalu lintas sempat macet panjang.

Awalnya massa datang dari arah BTM menuju Istana Bogor tetapi di depan gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor mereka diminta pihak kepolisian agar melalui ruas Jalan Dewi Sartika.

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Namun, mahasiswa menolak hingga akhirnya menerobos sementara polisi terus menghalau. Pada momen ini, massa dan polisi terlibat adu argumen.

Massa aksi akhirnya menuju arah Jalan Djuanda dan membentangkan spanduk yang berisi tuntutan.

Advertisement Mereka lalu berjalan menuju Istana Bogor melalui Jalan Djuanda sedangkan aparat kepolisian mengawal di belakangnya. Di depan Istana Bogor massa kembali berorasi.

Ketua GMNI Kota Bogor, Alwan Ramadhan mengatakan pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan aksi demonstrasi ke Polresta Bogor Kota.

“Di dalam surat, kita mau demo di Istana, tapi kita dihalau padahal mau menyuarakan aspirasi,” ujar Alwan kepada wartawan.

Alwan menerangkan bahwa aksinya membawa 11 tuntutan salah satu yang paling disorot adalah dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden.

“Itukan dilakukan oleh mantan Kapolri, berarti tidak bisa dipercaya ada inpunitas dalam instansi tersebut,” tegas Alwan.