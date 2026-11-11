Hansip Kota Bogor Bakal Hidupkan Kembali Siskamling di Tingkat Kampung

RADAR BOGOR – Upaya menjaga keamanan lingkungan di Kota Bogor akan diperkuat melalui pengaktifan kembali sistem keamanan lingkungan (siskamling). Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) atau Hansip di tingkat wilayah didorong untuk mengambil peran lebih aktif dalam menjaga kondusivitas kampung.

Arahan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin saat memimpin 300 anggota Satlinmas Kota Bogor dalam Apel Besar Satlinmas se-Provinsi Jawa Barat di Stadion Watubelah, Kabupaten Cirebon, Rabu, 11 November 2026.

Jenal mengatakan, penguatan peran Satlinmas di lingkungan masyarakat sejalan dengan arahan Jaksa Agung Republik Indonesia Sanitiar Burhanuddin selaku pembina apel. Satlinmas memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah masing-masing, termasuk memitigasi berbagai potensi gangguan.

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“Sesuai dengan arahan Pak Jaksa Agung, peran Satlinmas dalam menjaga kondusivitas di wilayah atau kampung sangat penting. Begitu juga dalam memitigasi dampak-dampak yang lebih luas,” terang Jenal.

Menurutnya, upaya tersebut perlu diikuti dengan pembinaan anggota Satlinmas secara lebih intensif. Salah satunya dengan mengaktifkan kembali siskamling agar pengawasan keamanan lingkungan berjalan secara berkelanjutan.

Advertisement Jenal berharap, anggota Satlinmas dapat menjalankan perannya secara optimal di wilayah masing-masing. Dengan begitu, potensi gangguan keamanan dan ketertiban bisa diantisipasi sejak dini.

Dalam apel tersebut, sebanyak 300 anggota Satlinmas Kota Bogor yang berada di bawah naungan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) turut ambil bagian. Jenal hadir didampingi Kepala Satpol PP Kota Bogor beserta jajaran.

Apel besar tersebut diikuti lebih dari 16 ribu anggota Satlinmas dari berbagai daerah di Jawa Barat. Dalam arahannya, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin menekankan posisi strategis Satlinmas sebagai unsur yang paling dekat dengan masyarakat.

“Satlinmas merupakan wujud nyata aksi sosial, semangat persaudaraan, dan kewaspadaan. Terutama dalam menghadapi tantangan saat ini,” kata Burhanuddin.

Bertepatan dengan momentum Hari Pahlawan Nasional, Burhanuddin juga menyebut pengabdian anggota Satlinmas sebagai bentuk kepahlawanan masa kini. Ia mengajak seluruh anggota Satlinmas menjadi teladan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.