Udara Bogor Terasa Gerah Sebelum Hujan, BMKG Jelaskan Penyebabnya

RADAR BOGOR – Udara di wilayah Bogor kerap terasa gerah pada sore hingga malam hari, terutama menjelang hujan turun. Kondisi tersebut ternyata berkaitan dengan banyaknya tutupan awan yang terbentuk di atmosfer.

Forecaster on Duty Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dramaga, Leni Jantika, menjelaskan, awan yang menutupi wilayah Bogor dapat menahan panas dari permukaan bumi sehingga udara terasa lebih hangat.

"Pada sore hingga malam hari biasanya saat hujan awannya cukup banyak. Awan itu bersifat seperti selimut yang menahan panas dari permukaan bumi agar tidak lepas ke atmosfer, sehingga udara terasa lebih hangat," jelas Leni saat dikonfirmasi Radar Bogor Rabu, 11 November 2026.

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Fenomena tersebut terjadi seiring meningkatnya potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Bogor. Pada November ini, kondisi dinamika atmosfer seperti angin musiman dan kelembapan udara basah cukup mendukung pembentukan awan hujan.

Leni menyebut, potensi hujan terutama terjadi pada siang hingga menjelang malam hari. Namun, masyarakat perlu memahami bahwa sebaran hujan masih bersifat lokal dan belum merata di seluruh wilayah Bogor.

Advertisement Intensitas hujan yang turun juga dapat berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kondisi geografis Bogor yang dikelilingi kawasan pegunungan turut memengaruhi proses pembentukan awan hujan.

Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang

Di tengah peningkatan potensi hujan, BMKG mengimbau masyarakat mulai mempersiapkan diri menghadapi musim hujan. Kewaspadaan perlu ditingkatkan terhadap potensi hujan lebat dan angin kencang yang dapat memicu banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang.

"Masyarakat juga diminta mengenali kondisi lingkungan tempat tinggal masing-masing, terutama jika berada di kawasan rawan banjir, genangan, maupun longsor," sebutnya.

Sejumlah langkah antisipasi sederhana dapat dilakukan sejak dini. Di antaranya membersihkan saluran drainase, tidak membuang sampah sembarangan, memangkas pohon yang sudah rapuh, serta memastikan saluran air tidak tersumbat.

Warga yang tinggal di daerah rawan bencana juga diminta meningkatkan kewaspadaan ketika hujan turun dengan intensitas tinggi atau berlangsung selama beberapa hari.