Rayakan Dies Natalis, Unpak Bogor Beberkan Capaian Akademik hingga Penelitian

RADAR BOGOR - Universitas Pakuan atau Unpak Bogor merayakan dies natalis ke 46, Kamis 12 November 2026 di Gedung Pakuan Graha Siliwangi.

Kegiatan tersebut dimanfaatkan untuk memaparkan berbagai capain yang telah diraih oleh keluarga besar Unpak Bogor sepanjang 2026.

Perayaan dies natalis Unpak Bogor diawali dengan Upacara Mapag Tamu. Tarian adat tradisional turut dipertontonkan, sebagai pembuka acara.

Advertisement Tamu yang hadir dalam kesempatan ini pun datang dari berbagai kalangan. Mereka kompak mengenakan baju adat, mulai dari kebaya hingga pakaian pangsi.

Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi, Yan Noviar Nasution turut hadir dalam kesempatan itu. Ia mengapresiasi atas capaian yang diraih oleh Unpak Bogor.

Yan pun mengajak kepada seluruh Civitas Akademik Unpak Bogor untuk tidak melupakan perjuangan dan trah para pendahulunya.

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“Kita tidak boleh merupakan sejarah. Karena itu pondasi perjalanan kita, namun kita juga tidak bolh berenti pada apa yang sudah dicapai,” jelas Yan.

Dies natalis disebut Yan jadi momentum yang tepat untuk merefleksi komitmen, menata masa depan yang jauh lebih baik lagi.

Dunia pendidikan saat ini mengalami perubahan yang begitu cepat. Kondisi itu didukung dengan massifnya kemajuan teknologi dan informasi.

“Persaiangan antar perguruan tinggi semakin ketat. Ini menuntut kita untuk terus berinovasi, kita harus mampu ambil peran dalam sebuah perubahan,” terang Yan.