Status Siaga Bencana Berlaku, BPBD Kota Bogor Minta Warga Siapkan Evakuasi Mandiri

RADAR BOGOR – Masyarakat Kota Bogor diminta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi selama musim hujan.

Warga juga diimbau menyiapkan langkah evakuasi mandiri untuk mengantisipasi kemungkinan banjir, tanah longsor, hingga cuaca ekstrem.

Imbauan tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Dimas Tiko Prahadisasongko, Kamis 12 November 2026.

Advertisement Hal ini menyusul penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah di wilayah Kota Bogor.

Status tersebut berlaku mulai 6 November 2026 hingga 30 April 2027. Penetapannya tertuang dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 300.2/Kep.397-BPBD/2026 tentang Status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi Basah yang meliputi cuaca ekstrem, tanah longsor, dan banjir.

Dimas meminta masyarakat tidak hanya mengandalkan kesiapan petugas, tetapi juga melakukan langkah antisipasi dari lingkungan masing-masing.

"Kami mengimbau seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana," kata Dimas.

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah menyiapkan rencana evakuasi mandiri.

Masyarakat juga diminta mengamankan dokumen penting dan barang berharga di tempat yang aman agar mudah dibawa apabila sewaktu-waktu harus meninggalkan rumah.

Selain itu, warga diminta rutin memantau prakiraan cuaca dan peringatan dini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), serta informasi resmi BPBD Kota Bogor.