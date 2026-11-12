Siap Kolaborasi, Polresta Bogor Kota Dukung Event Bogor Bersih hingga Fun Walk

RADAR BOGOR - Event Bogor Bersih dan Fun Walk yang diinisiasi oleh Radar Bogor mendapat dukungan dari Jajaran Polresta Bogor Kota.

Dukungan itu menguat saat pimpinan Radar Bogor beraudiensi dengan Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Adhitya Panji Anom, Kamis 12 November 2026.

Rombongan dipimpin langsung, oleh CEO Radar Bogor Nihrawati AS. Suasana audiensi berlangsung hangat dengan durasi sekira dua jam.

Advertisement Kapolresta Bogor Kota, Kombes Pol Adhitya Panji Anom mengapresiasi dua event yang diinisasi oleh Radar Bogor itu. Ia pun siap ikut meramaikan.

“Yah siap kalau ada waktu luang saya pasti akan datang, untuk Anugerah Bogor Bersih dan Jalan Sehat nanti,” kata Adhitya saat berbincang.

Adhitya berharap hubungan baik yang sudah terjalin dapat terus dipertahankan. Sebab walau bagaimanapun Polisi butuh peran media.

“Kami juga memohon dukungan dari rekan rekan Pers semua termasuk Radar Bogor yang saat ini sudah sering dukung kegiatannya Polres,” terangnya.

Seluruh program-program Polresta Bogor Kota juga diharapkan dapat menjadi bahan publikasi yang baik, sehingga masyatakat tau apa yang dikerjakan.

“Harapan kami kegiatan kegiatan yang positif selalu diangkat dan selalu menjadi salah satu media yang dipercaya masyatakat,” ucapnya.

Polresta Bogor Kota digaransi akan selalu membuka ruang bagi siapapun yang ingin berkolaborasi untuk melayani masyatakat, khsususnya Kota Bogor.