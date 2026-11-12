CEO Radar Bogor Terima Penghargaan, Unpak Award 2026, Didapuk sebagai Tokoh Berdampak

RADAR BOGOR - CEO Radar Bogor Nihrawati AS menerima penghargaan dalam event Universitas Pakuan (Unpak) Award 2026.

Perempuan yang akrab disapa Ira itu didapuk oleh Unpak sebagai salah satu tokoh berdampak di Bogor

Piagam penghargaan itu diberikan saat perayaaan Dies Natalis Unpak Bogor yang ke 46, Kamis 12 November 2026 di Gedung Pakuan Siliwangi.

Advertisement Dalam kesempatan itu, Unpak juga turut memberikan penghargaan kepada sejumlah Civitas Akademik yang berhasil memenangkan lomba website.

Bahkan Unpak Bogor juga turut memberikan hadiah Umroh kepada pegawai. Ini bagian dari apresiasi atas dedikasi yang diberikan.

Rektor Unpak Bogor, Prof Didik Natasudjono Dalam sambutannya menjelaskan bahwa capaian yang telah diraih oleh kampusnya merupakan hasil kerja keras bersama.

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selama 46 tahun, kampus yang dipimpinnya itu telah memberikan banyak kontribusi pada sebuah kemajuan.

Hal itu dibuktikan dengan deretan capaian Unpak Bogor yang diraih dalam satu tahun. Capain tersebut ditorehkan melalui tiga sektor utama.

“Pertama di bidang akademik, penelitian, pengabdian masyarakat, serta reputasi nasional dan internasional,” tegas Didik dalam sambutannya.

Berdasarkan data Edurank Unpak saat ini berada dalam peringkat 61 kampus terbaik di Indonesia. Data ini naik dari tahun sebelumnya.