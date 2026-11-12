Digelar di Bogor, Workshop AI Kementan Ajarkan Cara Produksi Konten Digital Lebih Efisien

RADAR BOGOR – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, khususnya di bidang komunikasi publik.

Salah satu langkah yang dilakukan yakni menggelar pelatihan pemanfaatan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) generatif untuk mendukung produksi konten kehumasan.

Kegiatan bertajuk “Pelatihan AI Generatif untuk Konten Humas: Workshop Pemanfaatan AI Generatif untuk Produksi Konten Komunikasi Publik Kementerian Pertanian” tersebut diselenggarakan melalui Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) selama tiga hari, pada 10 hingga 12 November 2026, di Bogor, Jawa Barat.

Advertisement Pelatihan ini diikuti 80 peserta yang berasal dari perwakilan pranata humas dan pengelola media berbagai unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

Untuk memperluas jangkauan sekaligus memastikan proses pembelajaran berjalan efektif, penyelenggaraan workshop menggunakan metode hibrid, yakni kombinasi tatap muka dan daring.

Seluruh peserta dibagi ke dalam empat kelas pendampingan agar dapat mengikuti materi dan praktik secara lebih optimal.

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Workshop secara resmi dibuka oleh Kepala Bagian Umum BRMP Kementerian Pertanian, Bekti Subagja, A.Pi., M.Si.

Dalam sambutannya, Bekti menyampaikan bahwa kemampuan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan generatif menjadi salah satu kebutuhan penting bagi insan kehumasan di lingkungan Kementan.

Menurutnya, perkembangan AI perlu dimanfaatkan sebagai sarana pendukung untuk meningkatkan efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat, terutama terkait berbagai program dan inovasi di sektor pertanian.

"Kehadiran AI generatif bukan untuk menggantikan peran kreator manusia, melainkan sebagai akselerator agar diseminasi informasi program serta inovasi modernisasi pertanian dapat tersampaikan secara lebih cepat, kreatif, dan akurat kepada masyarakat luas," ujar Bekti saat membuka acara.