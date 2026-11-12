IWAPI Kota Bogor Berbagi Kasih, 30 Anak Penyintas Thalasemia Terima Donasi

RADAR BOGOR - Kepedulian terhadap anak-anak penyintas thalasemia diwujudkan Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (DPC IWAPI) Kota Bogor melalui kegiatan sosial bertajuk Bersama dalam Bahagia, Berbagi dalam Kebaikan - Senyum Kita, Harapan Mereka. Dalam kegiatan yang digelar di Lippo Keboen Raya Bogor, Selasa, 10 November 2026.

IWAPI menyalurkan donasi sebesar Rp9 juta kepada 30 anak penyintas thalasemia. Kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian IWAPI terhadap anak-anak yang harus menjalani kehidupan dengan kondisi kesehatan yang membutuhkan perhatian dan penanganan medis secara berkelanjutan.

Tak hanya memberikan bantuan materi, kegiatan ini juga diharapkan menghadirkan kebahagiaan, dukungan moral, serta semangat bagi anak-anak dan keluarga mereka.

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Ketua DPC IWAPI Kota Bogor, Dhany Rose, mengatakan kegiatan charity tersebut merupakan salah satu wujud nyata kepedulian organisasi terhadap sesama, khususnya anak-anak penyintas thalasemia yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

Menurutnya, berbagi tidak sebatas memberikan bantuan secara materi. Lebih dari itu, kepedulian juga dapat diwujudkan melalui kehadiran, perhatian, kasih sayang, dan kebahagiaan bagi mereka yang membutuhkan.

Advertisement “Melalui kegiatan ini, kami ingin berbagi kasih dan menunjukkan bahwa anak-anak penyintas thalasemia tidak berjuang sendirian. Kehadiran dan perhatian kita semua diharapkan dapat memberikan semangat serta kebahagiaan bagi mereka. Kami percaya, sekecil apa pun kebaikan yang diberikan, dapat membawa arti besar bagi kehidupan orang lain,” ungkap Dhany Rose.

Donasi sebesar Rp9 juta tersebut disalurkan kepada 30 anak penyintas thalasemia. Dana yang terkumpul berasal dari berbagai kegiatan penggalangan dana, mulai dari penjualan barang preloved fashion, donasi amal atau donasi suara, kegiatan fashion show, hingga pembelian voucher hotel.

Acara tersebut turut dihadiri Perhimpunan Orang Tua Penyintas Thalassemia Indonesia (POPTI), perwakilan Unit Thalassemia Rumah Sakit PMI Bogor, serta perwakilan RS Pasutri Bogor.

Sebagai informasi, thalasemia merupakan kelainan darah bawaan atau genetik yang menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dalam jumlah cukup. Kondisi ini membuat sel darah merah lebih mudah rusak sehingga penderitanya dapat mengalami anemia atau kekurangan darah kronis.

Pada anak-anak, thalasemia dapat menimbulkan sejumlah gejala, di antaranya tubuh pucat, lemas, dan mudah lelah. Kondisi tersebut juga dapat memengaruhi pertumbuhan serta kenaikan berat badan. Dalam beberapa kasus, penderita mengalami pembesaran limpa atau hati yang menyebabkan perut tampak membesar.