Wali Kota Bogor Dedie Rachim Terima Penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026

Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menerima penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026. (Dok. Humas Pemkot Bogor)

RADAR BOGOR – Komitmen kepala daerah dalam mendukung kemajuan pendidikan swasta mendapat perhatian Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS). Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menjadi salah satu penerima penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan di Taman Budaya Bali, Denpasar, Rabu, 11 November 2026. Dedie menerima apresiasi atas kontribusinya dalam memajukan pendidikan melalui kebijakan daerah yang dinilai memberikan dampak positif bagi sekolah swasta.

Advertisement Dedie mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor yang selama ini turut berkontribusi dalam pembangunan sektor pendidikan, termasuk perguruan swasta.

"Alhamdulillah, terima kasih khususnya kepada BMPS Kota Bogor yang sudah memberikan apresiasi ini. Saya mewakili seluruh perangkat di Pemkot Bogor berkomitmen untuk membantu, kemudian berkontribusi juga di dunia pendidikan termasuk perguruan swasta di dalamnya," ujar Dedie.

Advertisement Wali Kota Bogor berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi untuk terus memperkuat kontribusi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Dedie juga mengaitkan upaya tersebut dengan target menyiapkan generasi Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan.

"Tentunya ini akan memotivasi kami untuk terus berjuang menghasilkan anak-anak Indonesia yang akan menjadi generasi emas di tahun 2045," ujarnya.

Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Badan Musyawarah Perguruan Swasta (DPN BMPS), Ki Saur Panjaitan XIII, menjelaskan bahwa banyak kepala daerah telah memberikan kontribusi terhadap kemajuan pendidikan.

Namun, menurutnya, belum seluruh kepala daerah menunjukkan keberpihakan terhadap perguruan swasta. Karena itu, penghargaan Ing Ngarsa Sung Tuladha diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada pemimpin daerah yang dinilai memiliki perhatian terhadap keberlangsungan pendidikan swasta.