Wali Kota Bogor Dedie Rachim Rotasi Pejabat, Berikut Daftarnya

RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kembali melakukan penyesuaian komposisi pejabat di lingkungan pemerintahannya. Menjelang penghujung 2026, Wali Kota Bogor Dedie Rachim menetapkan sejumlah rotasi, mutasi, dan promosi yang melibatkan pejabat administrator, pejabat fungsional, hingga kepala sekolah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kinerja organisasi sekaligus mempersiapkan aparatur pemerintah dalam menghadapi berbagai agenda dan tantangan pembangunan pada 2027.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan digelar di Paseban Sri Baduga, Balai Kota Bogor, Selasa, 10 November 2026. Dalam kesempatan itu, sejumlah aparatur resmi menempati posisi baru sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan.

Advertisement Pengangkatan dan perpindahan pejabat administrator tercantum dalam Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 800.1.3.3/Kep.518-BKPSDM/2026.

Beberapa jabatan strategis yang mengalami perubahan di antaranya Muhamad Hutri yang kini dipercaya sebagai Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Bogor. Wawan Gunawan Saripudin menempati posisi Sekretaris Disperumkim, sedangkan Erwin Gunawan ditugaskan menjadi Sekretaris Dinas PUPR.

Perubahan juga terjadi di lingkungan Bapenda dengan penunjukan Riki Robiansah sebagai sekretaris. Sementara itu, Wahyu Tri Nugraheni dipercaya mengisi jabatan Sekretaris BKPSDM dan Mochamad Ade Nugraha menjadi Sekretaris Dinas Arsip dan Perpustakaan.

Advertisement Adapun Muhammad Taufik Jaya Maulana mendapat penugasan sebagai Camat Bogor Utara.

Penyesuaian organisasi tidak hanya menyasar jabatan administrator. Dua pejabat fungsional juga memperoleh penempatan baru, yakni Apoh Ibrahim Saragih sebagai Perencana Ahli Muda di Bapperida serta Dewi Annisa Rizki sebagai Perencana Ahli Pertama pada Dinas PUPR.

Di bidang pendidikan, rotasi turut diberlakukan terhadap sejumlah kepala sekolah. Tata Tarmedi ditugaskan memimpin SDN Sukadamai 3, Rohasih sebagai Kepala SDN Bantarkemang 6, dan Setiawati mengemban tanggung jawab sebagai Kepala SDN Empang 2.

Dedie Rachim mengingatkan bahwa setiap perubahan jabatan harus diikuti peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pejabat yang memperoleh kepercayaan baru diharapkan memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang baik terhadap tugas dan tanggung jawabnya.