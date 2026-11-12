Kantongi 56 Medali Emas, Kota Bogor Kokoh Bertengger di Posisi 4 Porprov Jabar

RADAR BOGOR - Kontingen Kota Bogor berhasil meraih 56 medali emas hingga hari ke delapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat (Porprov).

Capain itu memebuat Kota Bogor kokoh ‘bertengger’ di posisi keempat, berada di bawah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Bandung.

Kepala Dispora Kota Bogor Anas S Resmana capaian tersebut patut disykuri. Apalagi Kota Bogor tidak pernah masuk lima besar pada ajang Porprov sebelumnya.

Advertisement “Kita lihat before afternya. Terakhir kita berada di posisi ke enam dengan torehan medali 73 atau 76, dan ini kita sudah naik dua posisi,” beber Anas kepada wartawan, Kamis, 12 November 2026.

Pada tahun ini, banyak cabang olahraga (cabor) yang dalam sejarahnya tidak pernah mendapat medali, namun kali ini naik podium.

Advertisement “Misalnya di beregu, basket kan kita tidak pernah masuk, tapi sekarang masuk, walaupun kalah di final dengan Kota Bandung,” terang Anas.

Anas masih optimis target 100 emas bisa dicapai. Terdapat beberapa Cabor unggulan Kota Bogor yang masih melangsungkan pertandingan.

“Dan harapan berikunya terdapat tambahan dari Taekwondo, Tarung Drajat, Panjat Tebing. Dan di Arung Jeram ada beberapa nomor yang kita kuasai,” jelasnya.

Jika ditotal, Kontingen Kota Bogor sudah mencapai 50 persen pengumpulan medali emas dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya.