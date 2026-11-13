Hobi K-Pop Jadi Cuan, Saffana Khalista Sulap Koleksi SEVENTEEN Jadi Konten Afiliasi

Dengan kreativitas dan strategi konten digital, berbagai koleksi tersebut bisa dimanfaatkan sebagai peluang menghasilkan uang tambahan melalui media sosial dan program afiliasi.



Peluang inilah yang dimanfaatkan Saffana Khalista, pemuda berusia 21 tahun yang sejak lama memiliki ketertarikan terhadap dunia K-Pop.



Kecintaannya terhadap musik dan budaya populer Korea Selatan sudah tumbuh sejak duduk di bangku sekolah dasar.

Ketertarikan itu kemudian membuat Saffana aktif mengumpulkan berbagai merchandise dari grup idola favoritnya, SEVENTEEN, terutama saat pandemi Covid-19 pada 2020.



Pada masa tersebut, Saffana cukup sering berburu photocard dan album dari berbagai negara, mulai dari Korea Selatan, Jepang, hingga Thailand.

Advertisement Ia memanfaatkan sistem *group order* (GO) bersama komunitas daring di media sosial X atau Twitter untuk menekan biaya pajak dan ongkos pengiriman.



“Dulu sensasi paling serunya itu saat mencari barang langka, menawar harga, dan menyusunnya rapi di dalam binder. Istilah seperti Want to Buy (WTB) hingga Want to Trade (WTT) jadi makanan sehari-hari,” ujar Saffana kepada Radar Bogor, Jumat 13 November 2026.



Namun, seiring meningkatnya kesibukan kuliah dan berubahnya prioritas, Saffana mulai merasakan kejenuhan dalam mengoleksi merchandise. Ia pun memutuskan untuk tidak lagi aktif menambah koleksi.



Ketika sempat terpikir untuk menjual sebagian barang yang dimilikinya, Saffana justru menemukan kenyataan bahwa harga jual koleksi tersebut telah merosot cukup jauh dibandingkan harga ketika pertama kali dibeli.



Alih-alih larut dalam penyesalan karena pengeluaran di masa lalu, mahasiswi yang mendalami bidang komunikasi dan media sosial ini memilih mencari cara lain untuk memanfaatkan barang-barang koleksinya.



Ia kemudian mengubah fungsi merchandise K-Pop tersebut menjadi properti sekaligus aset untuk memproduksi konten digital.

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Berbekal kemampuan menyunting video dan menyusun naskah, Saffana mulai mengembangkan konten dengan tema *room decor*, *room tour*, hingga penataan kamar estetik khas kolektor K-Pop atau *collector room*.



“Menurut saya, koleksi masa lalu tidak perlu disesali karena dulu pernah memberi kebahagiaan. Sekarang tinggal bagaimana kita memanfaatkannya menjadi sesuatu yang menghasilkan,” tuturnya.



Melalui video-video pendek, Saffana memperlihatkan berbagai sudut kamarnya, termasuk rak yang dipenuhi merchandise dan penataan dekorasi koleksi K-Pop.

Konten tersebut kemudian dimanfaatkan untuk mempromosikan sejumlah produk melalui tautan afiliasi.



Produk yang ditautkan cukup beragam, mulai dari lampu hias berukuran kecil, rak pajangan, hingga meja dekorasi.



Strategi itu ternyata membuahkan hasil. Konten visual yang dibuatnya mampu menarik perhatian sesama penggemar K-Pop, terutama mereka yang sedang mencari inspirasi untuk menata kamar dan memajang koleksi idola.

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Dari ketertarikan penonton terhadap konten tersebut, muncul peluang transaksi melalui tautan afiliasi yang disematkan. Setiap pembelian produk melalui tautan itu menghasilkan komisi bagi Saffana.



“Strategi ini terbukti sangat membantu. Meskipun link afiliasi yang saya sematkan kadang mengarah ke produk meja atau lampu kecil rak-rak pajangan (display), banyak orang yang mengklik dan akhirnya membeli lewat konten dekorasi koleksi K-Pop tersebut, sehingga komisi penjualannya masuk ke saya,” ucap Saffana.



Dari pengalamannya, Saffana mengingatkan anak muda agar tetap bijak dalam menjalani hobi mengoleksi barang.

Menurutnya, kegemaran tersebut sebaiknya tidak membuat seseorang terjebak dalam perilaku konsumtif, apalagi sampai mengesampingkan kebutuhan pokok.



Ia juga mengajak generasi muda untuk melihat peluang yang bisa dikembangkan dari hobi masing-masing.

Terlebih, perkembangan media sosial saat ini membuka ruang bagi siapa saja untuk berkreasi sekaligus memperoleh penghasilan.