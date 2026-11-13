Pemkot Bogor Buka Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Tirta Pakuan 2027-2032, Catat Jadwalnya

RADAR BOGOR – Kesempatan untuk mengisi posisi strategis di Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan Kota Bogor kembali dibuka.

Pemkot Bogor resmi membuka pendaftaran seleksi calon Direktur Administrasi dan Keuangan untuk masa jabatan 2027-2032.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Hanafi, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Advertisement Ketentuan tersebut secara teknis diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018.

Menurut Hanafi, proses seleksi dilakukan untuk mengisi jabatan yang saat ini kosong.

Pendaftaran dibuka secara umum dengan ketentuan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing BUMD, baik persyaratan umum maupun administrasi.

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"Seleksi ini dilaksanakan karena adanya kekosongan jabatan sehingga diadakan seleksi. Seleksi ini terbuka dengan persyaratan sesuai dengan masing-masing BUMD, baik persyaratan umum maupun administratif," ujarnya, Kamis 12 November 2026.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor tersebut menegaskan, proses penjaringan calon direktur bertujuan memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Melalui kepemimpinan yang kompeten, Pemkot Bogor berharap kinerja perusahaan daerah dapat terus ditingkatkan, terutama dalam mendukung pelayanan air minum bagi masyarakat Kota Bogor.

Hanafi menambahkan, pelaksanaan seleksi calon direktur akan melibatkan pihak independen, instansi, lembaga, maupun kalangan akademisi guna mendukung proses penjaringan yang objektif.