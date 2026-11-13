Pemkot Bogor Buka Seleksi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan, Cek Syaratnya

RADAR BOGOR – Pemkot Bogor mulai membuka proses penjaringan calon Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Transportasi Pakuan untuk mengisi posisi jabatan yang kosong.

Pendaftaran seleksi untuk kedua posisi tersebut dibuka pada 13 hingga 19 November 2026.

Seleksi ini mencakup calon anggota Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan Kota Bogor periode 2027–2031 serta calon Direktur Perumda Transportasi Pakuan periode 2027–2032.

Advertisement Ketua Panitia Seleksi (Pansel), Hanafi, menjelaskan bahwa pelaksanaan seleksi mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan secara teknis melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018.

Menurut Hanafi, pembukaan seleksi dilakukan untuk mengisi kekosongan jabatan. Proses penjaringan juga terbuka bagi masyarakat yang memenuhi ketentuan umum dan persyaratan administratif sesuai dengan posisi yang dilamar.

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"Seleksi ini dilaksanakan karena adanya kekosongan jabatan sehingga diadakan seleksi. Seleksi ini terbuka dengan persyaratan sesuai dengan masing-masing BUMD, baik persyaratan umum maupun administratif," ujarnya, Kamis 12 November 2026.

Hanafi yang juga menjabat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bogor itu menegaskan, proses seleksi bertujuan memastikan pengelolaan perusahaan daerah berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel.

Selain memperkuat tata kelola perusahaan, proses penjaringan tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja dan memperbaiki kualitas layanan sistem transportasi di wilayah tersebut.

Dalam pelaksanaannya, seleksi calon akan melibatkan pihak independen, instansi, lembaga, maupun kalangan akademisi.