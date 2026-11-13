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Kota Bogor

Jalan Kebon Pedes Kota Bogor Diaspal, Pengendara Tak Perlu Lagi Antre Bergantian

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Pengendara melintasi Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang kini sudah diaspal dan dapat dilalui lebih leluasa. (Foto: Fikri/Radar Bogor)
Pengendara melintasi Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, yang kini sudah diaspal dan dapat dilalui lebih leluasa. (Foto: Fikri/Radar Bogor)

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RADAR BOGOR – Jalan Kebon Pedes, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, mulai memasuki tahap akhir perbaikan.

Pengendara kini bisa melintas di Jalan Kebon Pedes lebih leluasa tanpa harus mengantre bergantian seperti saat pengerjaan sebelumnya.

Pantauan Radar Bogor pada Jumat 13 November 2026 siang, badan Jalan Kebon Pedes sudah dilapisi aspal hotmix. 

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Area yang bisa dilintasi kendaraan juga terlihat lebih luas, meski jalan belum sepenuhnya dibuka untuk dua arah.

Sejumlah pekerjaan masih berlangsung di lokasi. Alat berat masih berada di area proyek, sementara pekerja menyelesaikan pemasangan trotoar.

Trotoar tersebut menjadi salah satu fasilitas baru dalam proyek perbaikan Jalan Kebon Pedes. Pengerjaannya masih ditandai dengan garis kuning sebagai pembatas area kerja.

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Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan I Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho, mengatakan pengaspalan hotmix telah dilakukan pada Kamis malam. Tahapan berikutnya mencakup penyelesaian trotoar dan pemasangan marka jalan.

Andi menargetkan seluruh pekerjaan akhir dapat diselesaikan dalam pekan ini. Setelah proyek rampung, pengendara dapat kembali melintas dua arah secara normal tanpa harus bergantian.

“Untuk bisa selesai, minggu ini,” kata Andi saat dikonfirmasi, Jumat 13 November 2026.

Selain badan jalan, proyek ini juga mencakup penanganan aliran air di sekitar dinding penahan tanah (DPT).

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Editor : Yosep Awaludin
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