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Kota Bogor

Mengenal OCD, Gangguan Mental yang Membuat Seseorang Sulit Menghentikan Kebiasaan Berulang

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Ilustrasi Gejala Obsessive-Compulsive Disorder atau OCD
Ilustrasi Gejala Obsessive-Compulsive Disorder atau OCD

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RADAR BOGOR – Kebiasaan mencuci tangan berulang kali, memeriksa sesuatu berkali-kali, atau terus dihantui pikiran yang mengganggu tidak selalu bisa dianggap sebagai perilaku biasa.

Dalam kondisi tertentu, kebiasaan tersebut dapat berkaitan dengan gangguan obsesif-kompulsif atau Obsessive-Compulsive Disorder (OCD), yang dampaknya jauh lebih kompleks daripada sekadar menyukai kebersihan dan kerapian.

Dosen Program Studi Ilmu Keluarga dan Konsumen IPB University, Agung Minto Wahyu, menjelaskan bahwa OCD merupakan gangguan mental yang ditandai dengan munculnya obsesi, kompulsi, atau kombinasi keduanya.

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Kondisi ini membuat seseorang mengalami kesulitan dalam mengendalikan pikiran maupun dorongan untuk melakukan tindakan tertentu secara berulang.

Agung menerangkan, obsesi merupakan pikiran, dorongan, atau gambaran mental yang terus muncul, tidak diharapkan, dan sulit dikendalikan.

Sementara itu, kompulsi adalah perilaku atau aktivitas mental yang dilakukan berulang kali sebagai respons terhadap obsesi maupun untuk mengurangi kecemasan yang dirasakan.

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“Yang membedakan bukan seberapa rapi atau teraturnya seseorang, tetapi apakah dia masih memiliki kendali dan pilihan atas perilaku tersebut,” jelas Agung.

Menurutnya, OCD perlu mendapat perhatian ketika pikiran dan tindakan berulang mulai menghabiskan banyak waktu, memicu tekanan emosional, serta menghambat fungsi kehidupan sehari-hari.

Gangguan tersebut dapat berdampak pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, kegiatan pendidikan, hingga hubungan sosial dengan orang lain.

Mengacu pada Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders edisi kelima revisi teks (DSM-5-TR), obsesi dan kompulsi yang menghabiskan waktu lebih dari satu jam dalam sehari menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan.

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Editor : Yosep Awaludin
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