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Kota Bogor

Foto Gibran Masih Terpasang di Balai Kota Bogor, Dedie Rachim Tunggu Arahan Penurunan

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Penulis: Fikri Rahmat Utama
Foto Gibran Rakabuming Raka (kanan atas) yang masih terpasang di Balai Kota Bogor. Foto: Raissa Magang Radar Bogor
Foto Gibran Rakabuming Raka (kanan atas) yang masih terpasang di Balai Kota Bogor. Foto: Raissa Magang Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Foto Gibran Rakabuming Raka masih terpajang di lingkungan Balai Kota Bogor. Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor belum mengambil langkah untuk menurunkannya karena masih menunggu petunjuk resmi mengenai mekanisme pelaksanaan.

Wali Kota Bogor Dedie Rachim mengatakan, pemerintah daerah membutuhkan arahan yang jelas agar penurunan foto Gibran tersebut dilakukan sesuai ketentuan. Apalagi, situasi ini terbilang jarang terjadi dalam dinamika pemerintahan di Indonesia.

"Sebenarnya, kami para kepala daerah sedang menunggu tata cara penurunan foto wakil presiden Gibran. Kalau bisa diseragamkan, tentu akan lebih baik," kata Dedie saat ditemui di Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.

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Menurut Dedie, belum ada pengalaman sebelumnya yang dapat dijadikan acuan oleh pemerintah daerah.

Karena itu, Pemkot Bogor masih menunggu kepastian apakah foto tersebut perlu diturunkan segera atau setelah adanya keputusan resmi dari MPR maupun DPR.

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"Kalau menurunkan biasa, apakah sekarang atau setelah nanti keluar keputusan resmi dari MPR atau DPR, baru kita akan melaksanakan. Itu saja, kami menunggulah," ujarnya.

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Dedie mengungkapkan, dirinya juga telah meminta penjelasan kepada Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya terkait mekanisme penurunan foto tersebut.

Namun, hingga kini belum ada kepastian mengenai tata cara yang harus diterapkan pemerintah daerah.

Pemkot Bogor berharap pemerintah pusat segera menerbitkan arahan yang seragam. Dengan demikian, seluruh pemerintah daerah memiliki pedoman yang sama dalam melakukan penyesuaian administrasi di lingkungan kantor pemerintahan.

Pelayanan Publik Tetap Berjalan Normal

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Di tengah dinamika tersebut, Dedie memastikan aktivitas pemerintahan di Kota Bogor tidak terganggu.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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