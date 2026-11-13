Wamendagri Ingatkan Kepala Daerah Tak Larut dalam Dinamika Pengunduran Diri Gibran

RADAR BOGOR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya meminta seluruh kepala daerah tetap fokus menjalankan roda pemerintahan di tengah dinamika politik menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden.

Bima Arya menegaskan, pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas daerah harus tetap berjalan tanpa terganggu perkembangan politik nasional.

Pesan tersebut disampaikan Bima Arya saat berkunjung ke Balai Kota Bogor dan bertemu Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, Jumat, 13 November 2026.

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Menurut Bima, mekanisme pergantian wakil presiden telah diatur dalam konstitusi.

Karena itu, kepala daerah diminta tidak larut dalam dinamika yang terjadi dan tetap menjalankan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Advertisement "Konstitusi kita sudah jelas. Sudah ada aturan dan tahapannya, termasuk bagaimana proses pergantian wakil presiden. Jadi, saya meminta semua kepala daerah untuk fokus melayani warga dan menjalankan program-program prioritas," kata Bima.

Penurunan Foto Gibran Harus Tetap Etis

Bima juga menanggapi penyesuaian di sejumlah kantor pemerintahan, termasuk terkait penurunan foto Gibran. Ia menilai langkah tersebut merupakan hal yang wajar setelah perubahan status jabatan secara formal.

Meski demikian, ia mengingatkan agar penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan etika.

"Intinya, Pak Gibran kan sudah dinyatakan berhenti sebagai wakil presiden secara formal. Artinya, di lapangan ada penyesuaian-penyesuaian. Saya kira itu wajar selama dilakukan secara etis," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie Rachim menyebut pemerintah daerah masih menunggu arahan lebih lanjut mengenai tata cara penurunan foto wakil presiden di kantor pemerintahan.