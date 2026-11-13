UMKM Pasar Jambu Dua Bogor Bersatu, Lahir Bogor Collective Hub

RADAR BOGOR – Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Pasar Jambu Dua, Kota Bogor, mulai menyatukan langkah.

Bukan sekadar berkumpul, mereka kini memiliki wadah bersama bernama Bogor Collective Hub yang resmi dibentuk pada Kamis 12 November 2026.

Kehadiran komunitas ini menjadi babak baru bagi para pelaku usaha di Pasar Jambu Dua, khususnya Lantai 2, untuk membangun jaringan, bertukar pengalaman, hingga menciptakan peluang bisnis melalui kolaborasi.

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Di tengah persaingan dunia usaha yang semakin dinamis, kebersamaan dinilai menjadi salah satu modal penting bagi UMKM untuk berkembang.

Melalui Bogor Collective Hub, para pelaku usaha ingin membangun ekosistem yang tidak hanya berorientasi pada penjualan produk, tetapi juga saling mendukung dan tumbuh bersama.

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Ketua Umum Bogor Collective Hub, Rafita, yang juga pemilik usaha RAFITA's CAKE, mengatakan pembentukan komunitas tersebut berangkat dari keinginan untuk menyatukan potensi para pelaku UMKM.

Menurutnya, setiap pelaku usaha memiliki pengalaman, tantangan, dan keunggulan masing-masing.

Namun, berbagai potensi tersebut dapat dikembangkan lebih jauh ketika berada dalam satu wadah yang memungkinkan terjadinya komunikasi dan kerja sama.

"Selama ini setiap UMKM memiliki perjalanan dan tantangannya masing-masing. Melalui Bogor Collective Hub, kami ingin membangun ruang untuk saling mengenal, berbagi pengalaman, saling mendukung, dan membuka lebih banyak peluang kolaborasi," ujar Rafita dalam keterangannya.

Ia berharap, komunitas tersebut tidak hanya menjadi tempat berkumpulnya para pemilik usaha, tetapi juga mampu berkembang menjadi jaringan yang lebih luas.