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Kota Bogor

Disebut Serempet Motor, Sopir Avanza Diamuk Warga di Jembatan Merah Bogor

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Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Patung Kapten Muslihat di kawasan Jembatan Merah Kota Bogor dicat ulang setelah jadi korban vandalisme.
Patung Kapten Muslihat di kawasan Jembatan Merah Kota Bogor dicat ulang setelah jadi korban vandalisme. Foto: Dok Radar Bogor

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RADAR BOGOR – Seorang sopir Toyota Avanza berwarna putih menjadi korban pengeroyokan warga di kawasan Jembatan Merah, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026 siang.

Peristiwa di Jembatan Merah Bogor tersebut bermula ketika sopir Avanza melintas di Jalan Ciomas dan berpapasan dengan seorang pengendara sepeda motor.

Kapolsek Bogor Tengah AKP Agus Kukyts Pramos mengatakan, pengendara motor tersebut kemudian terjatuh. Namun, sopir Avanza mengaku tidak menyerempet sepeda motor tersebut.

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“Dia lagi jalan pakai Avanza putih. Terus dia papasan sama motor. Si motor ini jatuh, cuma si pengemudi mobil ini mengaku tidak nyerempet,” jelas Agus.

Sopir Avanza kemudian melanjutkan perjalanan. Namun, ketika tiba di sekitar kawasan Jembatan Merah, ia diteriaki warga dengan tuduhan sebagai maling.

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Sopir Dihentikan Warga, Mobil Dirusak

Teriakan tersebut kemudian menarik perhatian warga sekitar. Sopir Avanza akhirnya dihentikan sebelum kemudian terjadi penganiayaan.

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“Akhirnya dibantu oleh warga disetoplah dia. Setelah itu terjadilah penganiayaan terhadap si sopir mobil Avanza tadi,” terang Agus kepada Radar Bogor.

Akibat kejadian tersebut, sopir Avanza mengalami luka-luka dan harus mendapat perawatan di rumah sakit Polresta Bogor Kota.

Tidak hanya sopir, kendaraan yang digunakannya juga mengalami kerusakan cukup parah, terutama pada bagian depan.

Saat ini, kasus tersebut masih dalam penanganan Polresta Bogor Kota. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat untuk mengusut rangkaian kejadian tersebut.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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