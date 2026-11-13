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Kota Bogor

Peringati HKN ke 62, Pemkot Bogor Apresiasi Kontributor Pembangunan Kesehatan

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Penghargaan bagi orang yang terlibat di pelayanan kesehatan Kota Bogor dalam perayaan HKN. Foto: Pemkot Bogor
Penghargaan bagi orang yang terlibat di pelayanan kesehatan Kota Bogor dalam perayaan HKN. Foto: Pemkot Bogor

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RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor memberikan penghargaan kepada sejumlah individu dan institusi yang dinilai berkontribusi dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan di Kota Bogor.

Penghargaan tersebut diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi, didampingi Asisten Umum Setda Kota Bogor Iceu Pujiati, seusai upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 tingkat Kota Bogor di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis, 12 November 2026.

Denny mengatakan, penghargaan di HKN Kota Bogor itu merupakan bentuk apresiasi pemerintah daerah kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

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Kontribusi tersebut datang dari beragam unsur, mulai dari tenaga kesehatan, kader posyandu, aparatur sipil negara (ASN), institusi pendidikan, rumah sakit, hingga dunia usaha.

Menurutnya, setiap pihak memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program pembangunan kesehatan di Kota Bogor.

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Denny berharap penghargaan tersebut dapat menjadi motivasi bagi para penerima untuk terus meningkatkan kinerja, menghadirkan inovasi, serta memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

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"Upaya membangun masyarakat yang sehat tidak bisa dilakukan oleh pemerintah sendiri. Dibutuhkan keterlibatan dan kepedulian semua pihak agar berbagai program kesehatan dapat berjalan optimal dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Ia menegaskan, pembangunan kesehatan membutuhkan kerja sama lintas sektor agar berbagai program pemerintah dapat berjalan maksimal dan menjangkau masyarakat secara luas.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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