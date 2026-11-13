TP PKK, YKI, dan Tim Posyandu Kota Bogor Borong Penghargaan HKN ke 62

RADAR BOGOR – Tiga organisasi yang dipimpin Yantie Rachim meraih penghargaan dalam momentum peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 Tahun 2026 tingkat Kota Bogor.

Ketiga organisasi terima penghargaan HKN tersebut yakni Tim Penggerak (TP) PKK Kota Bogor, Yayasan Kanker Indonesia (YKI) Cabang Kota Bogor, dan Tim Pembina Posyandu Kota Bogor. Penghargaan diberikan atas kontribusi aktif dalam mendukung berbagai program kesehatan masyarakat.

Penghargaan organisasi diserahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi yang mewakili Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim, dalam upacara HKN ke-62 di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis, 12 November 2026.

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Mewakili Yantie Rachim, penghargaan untuk TP PKK diterima Ketua Bidang Pokja 4 PKK. Penghargaan YKI diterima Sekretaris 2, sedangkan penghargaan Tim Pembina Posyandu diterima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Setda Kota Bogor selaku ketua harian.

Yantie menyampaikan rasa syukur sekaligus apresiasi kepada seluruh pengurus, kader, relawan, dan pihak yang selama ini terlibat dalam menjalankan program kesehatan di Kota Bogor.

Advertisement Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi penyemangat bagi organisasi untuk terus memperkuat kontribusi dalam mendukung program pemerintah, khususnya peningkatan kualitas kesehatan keluarga dan masyarakat.

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"Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi kami untuk terus bergerak dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Capaian ini juga merupakan hasil kerja bersama seluruh pengurus, kader, relawan, serta dukungan berbagai pihak yang selama ini ikut berkontribusi," ujar Yantie.

Perkuat Edukasi dan Layanan Kesehatan

Yantie menegaskan, upaya membangun masyarakat sehat membutuhkan keterlibatan berbagai unsur.

Keluarga, kader, komunitas, hingga organisasi sosial memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat dan pencegahan penyakit.

Karena itu, ia berharap kolaborasi yang telah terbangun dapat semakin kuat.