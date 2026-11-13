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Kota Bogor

Siapa Pengganti Gibran? di Bogor Zulhas Singgung Peluang Kader Gerindra

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan Istana Bogor, Jumat 13 November 2026.
Ketum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas saat memberikan keterangan kepada wartawan di depan Istana Bogor, Jumat 13 November 2026.

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RADAR BOGOR – Kursi Wakil Presiden (Wapres) yang ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka, mulai memasuki babak pembahasan politik. 

Presiden Prabowo Subianto memberikan waktu sekitar satu pekan kepada partai-partai koalisi untuk membicarakan dan menyampaikan usulan kandidat pengganti Gibran.

Hal tersebut diungkapkan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan atau Zulhas, setelah mengikuti pertemuan tertutup bersama Prabowo dan sejumlah pimpinan partai politik di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat 13 November 2026 malam.

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Menurut Zulhas, Presiden belum mengumumkan nama kandidat wakil presiden dalam pertemuan tersebut. 

Prabowo justru memberikan kesempatan kepada masing-masing partai untuk melakukan pembahasan internal sebelum menyampaikan usulan.

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"Diberi waktu seminggu, nanti untuk mendiskusikan di internal siapa kira-kira usulan. Walaupun semua terserah Presiden. Tapi catatan, kalau dari kader PAN, nggak ada," ungkap Zulhas.

Pernyataan tersebut, menandakan proses pembahasan calon pengganti Gibran masih berlangsung. 

Meski partai koalisi diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, keputusan akhir mengenai kandidat tetap berada di tangan Presiden.

Prabowo Belum Umumkan Nama Pengganti Gibran

Zulhas menegaskan, pertemuan di Istana Bogor belum menghasilkan pengumuman mengenai siapa sosok yang akan mengisi posisi Wakil Presiden.

Prabowo disebut masih memiliki sejumlah agenda kenegaraan dalam waktu dekat. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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