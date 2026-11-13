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Kota Bogor

CKG Tembus 114 Juta Peserta, Pemerataan Layanan Kesehatan Bogor Terus Digenjot

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Penulis: Rani Puspitasari Sinaga
Upacara dan peringatan HKN di Kota Bogor. Foto: Pemkot Bogor
Upacara dan peringatan HKN di Kota Bogor. Foto: Pemkot Bogor

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RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menegaskan komitmen mendukung pemerataan layanan kesehatan agar seluruh masyarakat mendapatkan akses pelayanan yang berkualitas.

Pemerataan layanan kesehatan sejalan dengan pesan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke 62 tingkat Kota Bogor.

Sambutan Menkes dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Denny Mulyadi saat memimpin apel di Plaza Balai Kota Bogor, Kamis, 12 November 2026.

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Dalam sambutan tersebut, ditegaskan bahwa kesehatan merupakan hak setiap warga negara.

Karena itu, tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh layanan kesehatan, di mana pun mereka tinggal.

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Ada tiga pijakan utama transformasi kesehatan yang terus diperkuat pemerintah, yakni mencegah masyarakat jatuh sakit, mendekatkan layanan kesehatan yang lengkap, serta menjamin kualitas hidup yang lebih baik.

Perkuat Pencegahan Penyakit

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Salah satu upaya yang terus didorong adalah pergeseran pola pelayanan kesehatan dari menunggu masyarakat sakit menjadi lebih aktif melakukan pencegahan.

Semangat tersebut diwujudkan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG).

Hingga 1 November 2026, lebih dari 114 juta penduduk Indonesia telah menjalani pemeriksaan kesehatan sepanjang tahun ini. Layanan CKG juga telah tersedia di seluruh kabupaten/kota.

Program tersebut berhasil mendeteksi lebih dari 8 juta warga yang mengidap hipertensi atau diabetes tanpa menyadari gejalanya. Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 900 ribu orang yang aktif menjalani pengobatan.

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Editor : Rani Puspitasari Sinaga
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