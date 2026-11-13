28 Tahun Tragedi Semanggi I, Mahasiswa Unpak Bogor Turun ke Jalan Bawa 7 Tuntutan

RADAR BOGOR – Peringatan 28 tahun Tragedi Semanggi I diwarnai aksi demonstrasi puluhan mahasiswa Universitas Pakuan (Unpak) Bogor di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.

Mengenakan pakaian serba hitam, para mahasiswa Unpak Bogor membawa sejumlah poster berisi kritik dan tuntutan kepada pemerintah.

Mahasiswa Unpak Bogor menyoroti belum tuntasnya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu hingga kondisi kebebasan sipil yang dinilai semakin menyempit.

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Presiden Mahasiswa (Presma) Keluarga Besar Mahasiswa (KBM) Unpak Bogor, Galuh Maulana, mengatakan peringatan Tragedi Semanggi I menjadi momentum untuk kembali mengingat para korban dalam peristiwa yang terjadi pada 1998 tersebut.

“Pada 13 November 2026, tepat 28 tahun peristiwa Semanggi I, kita kembali diingatkan pada 17 nyawa yang direnggut dan ratusan orang yang menjadi korban keberingasan aparat pada 1998,” ujarnya dalam pernyataan sikap.

Advertisement Galuh menilai, setelah hampir tiga dekade, penyelesaian kasus tersebut masih belum menunjukkan kejelasan.

Sementara itu, mahasiswa melihat adanya penyempitan ruang kebebasan sipil, termasuk dugaan tindakan represif aparat terhadap kebebasan berekspresi.

Selain itu, mereka menyoroti meningkatnya kehadiran militer di ruang sipil. Kondisi tersebut, menurut Galuh, menjadi pengingat penting agar tragedi serupa tidak kembali terulang.

“Tidak boleh lagi ada tragedi berdarah. Tidak boleh lagi ada peristiwa seperti Semanggi di Indonesia,” tegasnya.

Sampaikan Tujuh Tuntutan

Dalam aksi tersebut, KBM Unpak menyampaikan tujuh tuntutan. Pertama, mengecam segala bentuk pembungkaman terhadap aktivis, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat sipil.