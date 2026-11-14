Mahasiswa Bogor Raya Suarakan 6 Tuntutan, Soroti Pendidikan hingga Politik

RADAR BOGOR – Serikat Mahasiswa Bogor Raya menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Bogor, Jalan Jenderal Sudirman, Kota Bogor, Sabtu, 14 November 2026. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kondisi Indonesia yang dinilai masih diwarnai berbagai persoalan.

Tulisan "Indonesia Gagal" terpampang dalam spanduk yang dibawa massa aksi. Pesan tersebut menjadi bentuk kritik mahasiswa terhadap kondisi negara yang dinilai masih menyisakan berbagai persoalan.

Massa membawa sejumlah tuntutan yang mencakup persoalan penegakan hukum, pendidikan, tindakan represif aparat, militerisme, ekologi, hingga polemik politik. Mereka mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

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Presiden Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bogor Raya Muhamad Apip Jaelani mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk keresahan mahasiswa terhadap kondisi nasional maupun daerah.

Menurutnya, Serikat Mahasiswa Bogor Raya memiliki kesamaan pandangan mengenai sejumlah persoalan yang perlu disuarakan kepada pemerintah.

Advertisement "Ada beberapa hal yang memang perlu kami sampaikan, baik terkait isu-isu nasional maupun daerah. Ini bagian dari bentuk keresahan kawan-kawan," ujarnya.

Soroti Penegakan Hukum dan Pendidikan

Apip menyebut persoalan penegakan hukum menjadi salah satu perhatian mahasiswa. Mereka menilai masih ada sejumlah persoalan hukum yang perlu mendapat perhatian dan penyelesaian.

Selain itu, mahasiswa menyoroti sektor pendidikan. Apip mengingatkan bahwa konstitusi telah mengamanatkan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan masyarakat, terutama generasi muda, mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak.

Mahasiswa juga menuntut agar tindakan represif aparat terhadap massa aksi maupun aktivis mendapat penindakan hukum yang adil.