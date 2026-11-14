Tata Kelola Pelayanan Publik di Kota Bogor Berbasis Data, Komisi II DPR: Harus Jadi Contoh

Komisi II DPR RI saat melakukan kunjungan di Balai Kota Bogor. (Dok. Diskominfo Kabupaten Bogor)

RADAR BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor terus memperkuat akurasi data kependudukan sebagai landasan dalam menyusun kebijakan dan meningkatkan mutu pelayanan publik.

Salah satu upaya yang tengah dilakukan adalah mencocokkan data administrasi kependudukan dengan kondisi sebenarnya yang ditemukan di tengah masyarakat.

Advertisement Proses tersebut dilakukan setelah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Bogor memperoleh data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pengajuan permohonan resmi.

Akses terhadap data kependudukan memang berada dalam kewenangan pemerintah pusat melalui Kemendagri. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengikuti prosedur yang berlaku untuk mendapatkan data tersebut.

Advertisement Pemkot Bogor menilai kesesuaian informasi administrasi dengan keadaan masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan ketepatan penerima program pemerintah.

Melalui pencocokan data secara menyeluruh, berbagai kebijakan diharapkan dapat disusun berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat, bukan semata-mata mengacu pada catatan administratif.

Langkah tersebut mendapat perhatian positif dari Komisi II DPR RI. Apresiasi disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, saat melakukan kunjungan kerja spesifik di Balai Kota Bogor, Jumat, 13 November 2026.

Agun menilai pengelolaan pelayanan publik di Kota Bogor menunjukkan perkembangan yang baik. Ia melihat upaya pemerintah daerah dalam membenahi basis data menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Aspek pelayanan publik di Kota Bogor itu jauh melampaui dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain, terindikasi baik," ujar Agun.