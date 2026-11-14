840 UMKM Bogor Masuk Program Damping, Produk Lokal Didorong Tembus Pasar Industri

RADAR BOGOR - Kolaborasi pemerintah, dunia industri, dan perguruan tinggi menjadi salah satu kunci mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) naik kelas.

Melalui Damping UMKM Awards 2026, pelaku usaha tidak hanya mendapat apresiasi, tetapi juga didorong memperluas kemitraan dan meningkatkan kualitas produk agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Ajang bertajuk UMKM Tumbuh, Indonesia Tangguh tersebut digelar di Botani Square, Kota Bogor, Sabtu, 14 November 2026. Kegiatan ini merupakan kolaborasi Danone Indonesia bersama Kampus Bisnis Umar Usman, dengan dukungan Kementerian UMKM dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim mengatakan, penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi sekaligus motivasi bagi pelaku UMKM yang telah melalui proses pembinaan.

Menurutnya, banyak pelaku usaha lokal memiliki semangat dan kesiapan untuk meningkatkan kualitas produknya.

Advertisement Dedie menilai, tantangan berikutnya bukan sekadar memberikan penghargaan, melainkan membangun kolaborasi berkelanjutan antara UMKM dengan industri yang telah berkembang.

"Ke depan, yang penting adalah adanya kolaborasi dan sinergi dengan industri. Pemberian penghargaan ini harus membangun komitmen bersama untuk saling memajukan usaha. Ada usaha yang sudah level industri, menengah, hingga mikro. Mereka harus bisa menjadi mitra ke depan," ujarnya.

Ia berharap, ajang tersebut dapat memacu lebih banyak pelaku UMKM untuk berkembang. Dukungan industri yang sudah mapan dan kementerian terkait juga dibutuhkan, terutama dalam memberikan motivasi serta pendampingan agar produk yang dihasilkan semakin berkualitas.

Dedie menambahkan, penguatan UMKM juga dapat dilakukan melalui penyediaan ruang usaha yang memadai. Pemkot Bogor sendiri telah membangun tujuh sentra kuliner tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melalui kolaborasi dengan sektor industri.

Menurutnya, keberadaan sentra kuliner dapat menjadi solusi bagi pedagang kaki lima (PKL) untuk memperoleh tempat usaha yang lebih layak sekaligus mendorong mereka masuk ke ekosistem UMKM formal.