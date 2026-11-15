Pesanan Naik 5 Kali Lipat hingga Ratusan Juta Rupiah, Ruri Arimbi Buat Petani Gambir Bangkit

RADAR BOGOR - Brand skin care asal Bogor Ruri Arimbi mencatat kenaikan pesanan produk hingga 5 kali lipat pada awal September 2026.

Founder Ruri Arimbi Skincare, Ruri Arimbi mengungkapkan, pesanan naik hingga 5 kali lipat berkat promosi dari mulut ke mulut oleh customer.

"Jumlah tim masih tetap, jadi pengiriman PO 2 harian karena agak keteteran. Ini juga kami lembur pas weekend," ujarnya.

Advertisement Ruri menjelaskan, menerapkan manajemen yang bersih, produk berinovasi, dan pelayanan prima menjadi kuncinya.

"Apalagi pas pameran di luar, jd lebih dipercaya. Orang2 gak bilang abal2 jadinya," tambahnya.

Ruri menerangkan, produk yang mengalami kenaikan pesanan di antaranya, Sabun Raindrops, Essence, dan Sabun Gambir.

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"Gambir yang awalnya punaj, gak jadi punah. Petaninya semangat budidaya lagi. Laris banget itu," jelasnya.

Ruri menuturkan, sekitar 5000 pcs produknya terjual dengan omset hingga Rp400 juta per bulan.

"Masih buat renovasi pabrik dan pengembangan riset," lanjutnya.

Ruri berujar, Pelembab Mahkota Dewa merupakan salah satu produk yang laris diburu karena membuat kulit lembab seharian dan anti aging.