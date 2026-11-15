Hujan Mulai Turun, 11 Wilayah di Kota Bogor Masih Kesulitan Air Bersih, Ini Penyebabnya

RADAR BOGOR – Turunnya hujan di Kota Bogor belum sepenuhnya memulihkan pasokan air bersih bagi masyarakat.

Sejumlah wilayah masih mengalami gangguan pengaliran, terutama di Zona 1 Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, akibat berkurangnya debit air dari Mata Air Tangkil.

Gangguan distribusi tersebut berdampak pada 11 wilayah, yakni Bojongkerta, Harjasari, Rancamaya, Kertamaya, Muarasari, Genteng, Sindangsari, Sindangrasa, Tajur, Pakuan, dan Lawanggintung.

Advertisement Direktur Operasional Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Dani Rakhmawan, menjelaskan bahwa Mata Air Tangkil selama ini menjadi salah satu sumber utama pasokan air bersih untuk kawasan tersebut.

Kondisi ini pun menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Pasalnya, hujan yang mulai mengguyur Kota Bogor diharapkan dapat menambah ketersediaan air setelah periode musim kemarau.

Namun, Dani menjelaskan bahwa turunnya hujan tidak otomatis membuat debit mata air meningkat.

Advertisement Baca Juga: ICF Kota Bogor Lampaui Target Medali Emas, Ilham Prakasa Tambah Pundi Kemenangan

Ada sejumlah proses alam yang memengaruhi pengisian kembali cadangan air tanah, mulai dari kondisi lingkungan hingga kemampuan tanah menyerap air.

"Pada dasarnya, turunnya hujan tidak selalu berbanding lurus dengan meningkatnya debit mata air. Hal ini karena proses pengisian cadangan air tanah membutuhkan waktu dan sangat bergantung pada kondisi lingkungan serta kemampuan tanah dalam menyerap air hujan," tutur Dani kepada wartawan, Minggu 15 November 2026.

Ada Jeda Waktu Pengisian Cadangan Air Tanah

Dani mengungkapkan, salah satu hal yang berpengaruh terhadap ketersediaan air bersih adalah perubahan fungsi lahan di kawasan hulu dan daerah resapan.

Berkurangnya tutupan vegetasi akibat pembangunan permukiman maupun berbagai aktivitas lainnya dapat menurunkan daya serap tanah terhadap air hujan.