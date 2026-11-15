Nobar Film Naza di Bogor, SalamAid Ajak Warga Tak Lupa Penderitaan Warga Palestina

RADAR BOGOR – Film dokumenter investigasi berjudul Naza mengangkat kisah kekerasan dan penderitaan warga Palestina akibat serangan Israel di Jalur Gaza.

Karya yang menghadirkan kesaksian sejumlah tentara Israel tersebut diputar dalam kegiatan nonton bareng (nobar) yang digelar SalamAid di Cinepolis Lippo Plaza Kebon Raya, Minggu 15 November 2026.

Film garapan Yuval Abraham dan Rachel Szor itu menarik perhatian karena menggunakan pendekatan dokumenter investigasi dengan menghadirkan tentara Israel sebagai narasumber.

Advertisement Kesaksian mereka menjadi salah satu bagian penting dalam mengungkap situasi yang terjadi di Gaza.

Pakar Geopolitik Internasional, Pizaro Gozali, mengapresiasi kehadiran film tersebut.

Menurutnya, Naza merupakan karya yang tidak biasa karena sejumlah narasumber yang diwawancarai berasal dari kalangan tentara aktif Israel.

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“Ini film yang sangat unik sekali dan sangat langka. Itu risikonya sangat besar, karena pasti film ini kan membuat rezim Israel itu tidak suka,” ujar Pizaro kepada Radar Bogor.

Ia menilai, film Naza juga mencerminkan kekecewaan sebagian warga Israel terhadap rezim yang berkuasa.

Menurut Pizaro, serangan militer ke Gaza telah melampaui batas-batas kemanusiaan.

Ia menyebut para pembuat film terdorong untuk menyuarakan kritik setelah melihat penderitaan warga Palestina dan situasi genosida di Gaza. Hal itu kemudian diwujudkan melalui wawancara dengan 24 tentara Israel.