PDIP Kota Bogor Buat TEBA untuk Kurangi Sampah, Begini Cara Pengolahannya

RADAR BOGOR – Pengelolaan sampah menjadi perhatian jajaran DPC PDIP Kota Bogor dalam menggelar aksi peduli lingkungan di kawasan Taman Heulang, Kecamatan Tanah Sareal, Sabtu 14 November 2026.

Dalam kegiatan PDIP Kota Bogor tersebut, sampah tidak hanya dikumpulkan untuk dibersihkan, tetapi juga dipilah agar bisa diolah menjadi pupuk organik maupun disalurkan ke bank sampah.

Aksi kerja bakti ini merupakan bagian dari Pekan Peduli Sampah bertajuk Merawat Pertiwi yang dilaksanakan secara serentak oleh pengurus dan kader PDIP di seluruh Indonesia.

Advertisement Gerakan tersebut juga diarahkan untuk memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) melalui kegiatan kerja bakti dengan target partisipasi mencapai satu juta orang.

Di Kota Bogor, kegiatan melibatkan jajaran pengurus DPC, PAC, pengurus ranting, anggota fraksi, perwakilan badan dan sayap partai, Wanoja Perjuangan, serta kader PDI Perjuangan.

Ketua DPC PDIP Kota Bogor, Dadang I. Danubrata, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan pelaksanaan instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar seluruh kader semakin peduli terhadap kelestarian lingkungan.

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Ia menyampaikan, Pekan Peduli Sampah telah dibuka langsung oleh Megawati di Sekolah Partai PDIP pada 10 November 2026.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan aksi kerja bakti secara serentak di berbagai wilayah pada 14 November 2026.

“Alhamdulillah, seluruh pengurus dan anggota fraksi PDI Perjuangan Kota Bogor antusias menjalankan instruksi Ketua Umum PDIP Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri dalam mengikuti dan mengisi Pekan Peduli Sampah Merawat Pertiwi,” kata Dadang saat membuka kegiatan kerja bakti.

Dadang menerangkan, seluruh sampah yang berhasil dikumpulkan terlebih dahulu dipisahkan berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik dan nonorganik. Kedua kategori tersebut kemudian ditangani dengan metode pengolahan yang berbeda.