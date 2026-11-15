Sempat Dikira Tidur, Pria Ditemukan Meninggal di Suryakencana Bogor

RADAR BOGOR - Seorang pria berinisial DS ditemukan meninggal dunia di kawasan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu, 15 November 2026.

Berdasarkan data yang dikantongi polisi, pria tersebut merupakan karyawan swasta yang tinggal di Kampung Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah Ipda Budi Setiawan mengatakan temuan itu bermula saat pemilik toko hendak membuka gerbang untuk berjualan.

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Pemilik toko sempat mencoba membangunkan korban, karena awalnya dikira sedang tertidur tetapi DS tidak memberi respons sama sekali.

Advertisement “Kemudian saksi melapor ketua RW, Swandi dan melaporkan ke layanan 110,” ujar Ipda Budi kepada Radar Bogor Minggu, 15 November 2026.

Polisi pun kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas menemukan kartu yang berisi identitas korban.

“Terdapat surat-surat keterangan pengobatan, selanjutnya korban dibawa ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi.

Tim Inafis Polresta Bogor Kota pun turut melakukan identifikasi terhadap tubuh korban dan tidak menemukan bekas kekerasan apapun.