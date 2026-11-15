Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kota Bogor

Sempat Dikira Tidur, Pria Ditemukan Meninggal di Suryakencana Bogor

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Polisi saat mengevakuasi pria yang ditemukan meninggal di Jalan Suryakencana Kota Bogor. (Dok. Polsek Bogor Tengah)
Polisi saat mengevakuasi pria yang ditemukan meninggal di Jalan Suryakencana Kota Bogor. (Dok. Polsek Bogor Tengah)

Advertisement

RADAR BOGOR - Seorang pria berinisial DS ditemukan meninggal dunia di kawasan Suryakencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Minggu, 15 November 2026.

Berdasarkan data yang dikantongi polisi, pria tersebut merupakan karyawan swasta yang tinggal di Kampung Cinagara, Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor.

Kanit Reskrim Polsek Bogor Tengah Ipda Budi Setiawan mengatakan temuan itu bermula saat pemilik toko hendak membuka gerbang untuk berjualan.

Advertisement

Namun, pemilik toko tersebut melihat seorang lelaki tergeletak dengan posisi menyandar di jeruji gerbang.  

Baca Juga: Nobar Film Naza di Bogor, SalamAid Ajak Warga Tak Lupa Penderitaan Warga Palestina

Pemilik toko sempat mencoba membangunkan korban, karena awalnya dikira sedang tertidur tetapi DS tidak memberi respons sama sekali. 

Advertisement

“Kemudian saksi melapor ketua RW, Swandi dan melaporkan ke layanan 110,” ujar Ipda Budi kepada Radar Bogor Minggu, 15 November 2026.

Polisi pun kemudian mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Petugas menemukan kartu yang berisi identitas korban. 

“Terdapat surat-surat keterangan pengobatan, selanjutnya korban dibawa ke RSUD untuk pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Budi.

Tim Inafis Polresta Bogor Kota pun turut melakukan identifikasi terhadap tubuh korban dan tidak menemukan bekas kekerasan apapun. 

“Pada tubuh korban tidak ditemukan bekas kekerasan, diduga korban meninggal karena sakit yang tengah dideritanya,” pungkasnya. (bay)

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Warga Temukan Perempuan Lansia Meninggal di Pinggir Jalan Raya Cilebut Bogor

Warga Temukan Perempuan Lansia Meninggal di Pinggir Jalan Raya Cilebut Bogor

Seorang perempuan lansia ditemukan dalam kondisi meninggal di Jalan Raya Cilebut, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor.

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal di Sungai Cileungsi Bogor, Ini Ciri-Cirinya

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Meninggal di Sungai Cileungsi Bogor, Ini Ciri-Cirinya

Seorang pria ditemukan mdalam kondisi meninggal dunia tersangkut batu di Sungai Cileungsi Kabupaten Bogor.

Pria 45 Tahun Meninggal saat Bekerja di Lantai Dua Rumah di Bojonggede Bogor

Pria 45 Tahun Meninggal saat Bekerja di Lantai Dua Rumah di Bojonggede Bogor

Warga Bojonggede, Bogor digegerkan dengan meninggalnya pria di lantai 2 sebuah rumah warga yang tengah lagi bekerja.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer