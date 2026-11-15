Kardus Bekas Jadi Wayang Digital, Guru Kota Bogor Raih Prestasi

RADAR BOGOR – Siapa sangka, kardus bekas bisa disulap menjadi media pembelajaran sejarah yang menarik?

Di tangan Muhamad Chaerul Fahru Rizal, bahan sederhana tersebut menjelma menjadi wayang tokoh sejarah yang dilengkapi teknologi kode QR.

Inovasi kreatif ini mengantarkannya meraih penghargaan kategori Kontekstual Terbaik jenjang SMA dalam Lomba Kreativitas Guru Tahun 2026 tingkat Kota Bogor.

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Penghargaan tersebut, menjadi bukti bahwa pembelajaran sejarah tidak harus selalu berkutat dengan hafalan nama tokoh, angka tahun, dan rangkaian peristiwa masa lalu.

Melalui pendekatan kreatif, materi sejarah justru dapat disampaikan secara lebih dekat dengan kehidupan dan pengalaman peserta didik.

Advertisement Prestasi Rizal diraih dalam Lomba Kreativitas Guru dalam Pengelolaan Pembelajaran Tahun 2026 yang diselenggarakan Pengurus PGRI Kota Bogor untuk memperingati HUT ke-81 PGRI dan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi Nomor 094.1/BA/JBA/3271/XXIII/2026 tertanggal 6 November 2026 di Gedung Guru Indonesia (GGI) Kota Bogor, karya bertajuk "IMAJI SEJARAH: Menghadirkan Pembelajaran Sejarah yang Lebih Bermakna" berhasil mendapatkan apresiasi dari dewan juri.

IMAJI SEJARAH, Cara Kreatif Membuat Pelajaran Lebih Hidup

Gagasan IMAJI SEJARAH berangkat dari tantangan yang sering dijumpai dalam pembelajaran sejarah di tingkat SMA.

Materi yang kompleks terkadang membuat peserta didik harus bekerja lebih keras untuk memahami hubungan antara tokoh, peristiwa, latar belakang, dan dampak sejarah.

Salah satu contohnya adalah materi kedatangan bangsa Barat ke Nusantara.