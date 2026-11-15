Rahasia SMA Negeri 2 Bogor Jadi Juara 1 LCC Museum Sri Baduga Jawa Barat 2026

RADAR BOGOR – Menjadi juara pertama dalam kompetisi tingkat Provinsi Jawa Barat, tentu bukan perkara mudah.

Terlebih, ketika para peserta harus mempelajari materi yang sebagian belum mereka dapatkan di bangku sekolah.

Namun, keterbatasan itu, justru menjadi tantangan yang berhasil dijawab tim SMA Negeri 2 Bogor hingga meraih posisi tertinggi dalam Lomba Cerdas Cermat (LCC) Museum Sri Baduga Jawa Barat 2026.

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Keberhasilan tersebut, tidak hanya lahir dari kecerdasan dan kecepatan siswa dalam menjawab pertanyaan.

Ada proses panjang, semangat belajar, serta pendampingan intensif dari dua guru sejarah, Mega Nur Alfira dan Rahayu Suci Lestari, yang turut mengantarkan para siswa mencapai podium juara.

Advertisement Dalam kompetisi yang diselenggarakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Provinsi Jawa Barat tersebut, tim SMA Negeri 2 Bogor berhasil mengungguli peserta dari berbagai sekolah di Jawa Barat.

Berdasarkan pengumuman resmi pemenang, SMA Negeri 1 Tasikmalaya menempati posisi kedua, disusul SMA Negeri 2 Garut sebagai juara ketiga.

Sementara itu, SMA Negeri 1 Bogor juga mencatatkan prestasi dengan meraih posisi Harapan 1.

Materi di Luar Pelajaran Kelas Jadi Tantangan

Perjalanan menuju gelar juara tidak ditempuh dengan persiapan yang ringan.

Para siswa yang mewakili SMA Negeri 2 Bogor merupakan peserta didik kelas XI.