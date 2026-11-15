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Kota Bogor

Bikin Matematika di Kota Bogor Lebih Seru, Ada Guru yang Angkat Tema Rp14,7 Miliar

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Penulis: Siti Dewi Yanti
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMP Kota Bogor berkolaborasi dengan IGI Kota Bogor. (foto: dokumentasi IGI Kota Bogor)
Musyawarah Guru Mata Pelajaran Matematika SMP Kota Bogor berkolaborasi dengan IGI Kota Bogor. (foto: dokumentasi IGI Kota Bogor)

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RADAR BOGOR – Bagaimana jika pelajaran matematika tidak lagi hanya berkutat pada angka dan rumus di papan tulis, tetapi digunakan untuk membedah persoalan sosial yang terjadi di tengah masyarakat? 

Inilah pendekatan yang ingin dibangun melalui kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Matematika SMP Kota Bogor bertajuk MATH GOES BEYOND.

Kegiatan yang berlangsung di Sekolah Unggulan Garuda Cahaya Rancamaya, Kota Bogor, Rabu 11 November 2026 tersebut, mengajak para guru mengubah cara pandang dalam mengajarkan matematika. 

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Materi pelajaran diharapkan tidak berhenti pada kemampuan menghitung, tetapi juga membantu siswa memahami realitas, berpikir kritis, dan menemukan solusi atas berbagai persoalan kehidupan.

Mengusung tema "MATH GOES BEYOND: Dari Rumus ke Realitas! Making Mathematics Meaningful, Joyful, and Impactful through STEM, SDGs & GCED", kegiatan ini menghadirkan Siti Amalia, Ketua Ikatan Guru Indonesia (IGI) Kota Bogor sekaligus guru Matematika SMPN 6 Kota Bogor, sebagai narasumber.

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Mengubah Matematika Menjadi Pembelajaran yang Menyenangkan

Dalam pemaparannya, Siti Amalia mengingatkan, pembelajaran menyenangkan tidak cukup hanya dilakukan dengan menyisipkan permainan atau aktivitas pemecah suasana di dalam kelas.

Ia menjelaskan, ice breaking dan joyful learning memiliki pengertian serta tujuan yang berbeda.

Ice breaking, merupakan kegiatan untuk mencairkan suasana sekaligus membangun kesiapan siswa sebelum mengikuti pembelajaran. 

Sementara itu, joyful learning merupakan pendekatan yang menghadirkan pengalaman belajar menyenangkan, bermakna, dan melibatkan peserta didik secara aktif.

Dengan demikian, suasana belajar yang menyenangkan bukan sekadar membuat siswa tertawa atau tidak merasa bosan. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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