Dedie Rachim Apresiasi Kolaborasi Damping UMKM Award 2026 di Kota Bogor

RADAR BOGOR – Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Damping UMKM Award 2026 yang dinilai mampu membuka peluang kolaborasi antara pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan industri yang telah berkembang.

Apresiasi tersebut disampaikan saat menghadiri acara penghargaan bertema UMKM Tumbuh, Indonesia Tangguh di Botani Square, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu, 14 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Dedie Rachim menyerahkan plakat dan sertifikat kepada Anie Irawan, pemilik PT Abah Uki Sejahtera, yang terpilih sebagai penerima penghargaan kategori UMKM Unggulan Kota Bogor.

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Perusahaan tersebut merupakan salah satu usaha lokal yang bergerak dalam industri pengolahan makanan beku (frozen food) serta makanan ringan premium. Selain PT Abah Uki Sejahtera, terdapat empat pelaku UMKM lainnya dari berbagai daerah yang turut memperoleh penghargaan melalui kategori berbeda.

Dedie menjelaskan bahwa penetapan para penerima penghargaan dilakukan melalui proses penilaian berdasarkan sejumlah indikator yang ditentukan oleh dewan juri. Para peserta yang terlibat dinilai memiliki pengalaman serta perjalanan panjang dalam membangun dan mengembangkan usahanya.

Advertisement Ia menilai kegiatan tersebut menjadi salah satu bentuk dorongan positif bagi UMKM agar semakin terpacu memperbaiki mutu produk sekaligus meningkatkan kemampuan dalam mengelola bisnis.

Menurut Dedie, keberadaan program seperti Damping UMKM Award dapat memberikan motivasi kepada para pengusaha untuk terus berinovasi. Selain itu, pelaku UMKM juga berkesempatan memperoleh inspirasi dari perusahaan yang telah memiliki sistem bisnis lebih matang serta mendapatkan dukungan dari kementerian terkait.

Ia menekankan bahwa peningkatan kualitas produk harus menjadi perhatian utama karena masyarakat membutuhkan barang yang memiliki standar mutu baik. Oleh sebab itu, semangat untuk terus berkembang perlu dipertahankan oleh seluruh pelaku usaha.

“Masih banyak UMKM yang memiliki semangat untuk meningkatkan kualitas produknya, tidak hanya naik, para peserta mendapat motivasi dari industri yang sudah mapan, dari kementerian yang mengampu agar berlanjut dan jangan lupa bahwa masyarakat itu membutuhkan produk yang berkualitas,” ujar Dedie.

Lebih lanjut, Dedie berharap penghargaan tersebut tidak sekadar menjadi bentuk pengakuan atas pencapaian peserta, tetapi juga mampu memperkuat hubungan kemitraan antara UMKM dan sektor industri.