Seleksi Direktur dan Pengawas di 2 BUMD Kota Bogor Masih Sepi Peminat

RADAR BOGOR - Pendaftaran seleksi jabatan direktur dan pengawas di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor masih sepi peminat.

Belum ada satu peserta pun yang berani mencalonkan diri. Padahal proses pendaftaran tersebut sudah berlangsung selama tiga hari sejak Jumat, 13 November 2026.

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hanafi membenarkan informasi tersebut. Ia sudah berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Bogor terkait kepesertaan.

Advertisement “Sampai sabtu tanggal 14 November dan Minggu sekarang masih kosong,” ujar Hanafi kepada Radar Bogor Minggu, 15 November 2026.

Hanafi mengungkapkan belum adanya peserta yang mendaftar disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya, mereka masih sibuk mempersiapkan dokumen.

Advertisement “Ya belum ada, mungkin sedang melengkapi dokumen atau syarat pendaftaran yang sudah kami tentukan,” kata Hanafi dikonfirmasi lebih lanjut.

Pendaftaran sendiri dibuka hingga 19 November 2026 mendatang. Peserta dapat memilih tiga jabatan strategis di BUMD Kota Bogor yang dibuka.

Pertama yaitu Direktur Administarsi Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan periode 2027-2032.

Kemudian Anggota Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan, dan terakhir calon Anggota Direktur Perumda Transportasi periode 2027-2032.

Sebelumnya Hanafi menjelaskan, proses seleksi dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.