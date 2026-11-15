Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Kota Bogor

Seleksi Direktur dan Pengawas di 2 BUMD Kota Bogor Masih Sepi Peminat

M
Penulis: Muhamad Rifki Fauzan
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Hanafi saat menyampaikan keterangan.
Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Direksi Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor Hanafi saat menyampaikan keterangan. (Fauzan/Radar Bogor)

Advertisement

RADAR BOGOR - Pendaftaran seleksi jabatan direktur dan pengawas di dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Bogor masih sepi peminat. 

Belum ada satu peserta pun yang berani mencalonkan diri. Padahal proses pendaftaran tersebut sudah berlangsung selama tiga hari sejak Jumat, 13 November 2026. 

Ketua Panitia Seleksi (Pansel) Hanafi membenarkan informasi tersebut. Ia sudah berkoordinasi dengan Diskominfo Kota Bogor terkait kepesertaan. 

Advertisement

“Sampai sabtu tanggal 14 November dan Minggu sekarang masih kosong,” ujar Hanafi kepada Radar Bogor Minggu, 15 November 2026.

Baca Juga: Sempat Dikira Tidur, Pria Ditemukan Meninggal di Suryakencana Bogor

Hanafi mengungkapkan belum adanya peserta yang mendaftar disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya, mereka masih sibuk mempersiapkan dokumen.

Advertisement

“Ya belum ada, mungkin sedang melengkapi dokumen atau syarat pendaftaran yang sudah kami tentukan,” kata Hanafi dikonfirmasi lebih lanjut.

Pendaftaran sendiri dibuka hingga 19 November 2026 mendatang. Peserta dapat memilih tiga jabatan strategis di BUMD Kota Bogor yang dibuka.

Pertama yaitu Direktur Administarsi Keuangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Pakuan periode 2027-2032.

Kemudian Anggota Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan, dan terakhir calon Anggota Direktur Perumda Transportasi periode 2027-2032. 

Sebelumnya Hanafi menjelaskan, proses seleksi dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

Advertisement
Editor : Eka Rahmawati
Bagikan:
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BogorIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

Artikel Terkait

Pemkot Bogor Buka Seleksi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan, Cek Syaratnya

Pemkot Bogor Buka Seleksi Direktur dan Dewan Pengawas Perumda Transportasi Pakuan, Cek Syaratnya

Pemkot Bogor membuka seleksi Dewan Pengawas dan Direktur Perumda Transportasi Pakuan 2026. Simak jadwal, tahapan, dan cara pendaftarannya.

Pemkot Bogor Buka Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Tirta Pakuan 2027-2032, Catat Jadwalnya

Pemkot Bogor Buka Seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Tirta Pakuan 2027-2032, Catat Jadwalnya

Pemkot Bogor membuka seleksi Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Tirta Pakuan 2027-2032. Pendaftaran dibuka 13-19 November 2026.

Pengurus Kodrat Kota Bogor Dilantik, Targetkan 5 Emas Porprov Jabar 2026

Pengurus Kodrat Kota Bogor Dilantik, Targetkan 5 Emas Porprov Jabar 2026

Pengurus cabang Keluarga Olahraga Tarung Derajat (Pengcab Kodrat) Kota Bogor dilantik dan menargetkan 5 medali emas di Porprov Jabar 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer