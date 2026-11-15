Kota Bogor Raih Predikat Penerapan KTR Terbaik, Dedie Rachim: Alhamdulillah

RADAR BOGOR - Kota Bogor mendapat penghargaan sebagai wilayah terbaik dalam implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

Penghargaan tersebut diberikan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang diterima langsung oleh Wali Kota Bogor Dedie A Rachim, Minggu, 15 November 2026.

Penerapan KTR disebut Dedie bukan hanya persolan komitmen pemerintah daerah semata, implementasinya butuh dukungan dari banyak pihak.

Advertisement "Tentu penilaiannya dilakukan oleh lembaga yang kredibel, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," ujar Dedie.

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Dedie menyebut penghargaan ibu menjadi penguat, komitmen Pemkot Bogor dalam menegakkan aturan KTR, terutama pada titik-titik yang masih berpotensi terjadi pelanggaran.

Advertisement Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar implementasi KTR berjalan efektif.

"Supaya terus pergerakan KTR kita ini efektif, efisien, dilaksanakan di Indonesia. Terutama dalam meningkatkan kualitas kesehatan di masyarakat," ujarnya.

Penghargaan tersebut juga merupakan hasil kerja bersama Dinas Kesehatan Kota Bogor dan seluruh tim KTR Kota Bogor, termasuk Satpol PP.