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Kota Bogor

Bukan Sekadar Hitung Cepat, GASING Bikin Siswa SMAN 10 Bogor Meneliti

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Penulis: Siti Dewi Yanti
KOTA BOGOR : Pelatihan Gasing guru Matematika jenjang SMA. (foto: dokumentasi pribadi)
KOTA BOGOR : Pelatihan Gasing guru Matematika jenjang SMA. (foto: dokumentasi pribadi)

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RADAR BOGOR – Menghitung puluhan jawaban kuesioner, biasanya menjadi pekerjaan yang melelahkan bagi siswa. 

Deretan angka harus direkap satu per satu, sementara ketelitian tetap menjadi tuntutan. 

Namun, suasana berbeda justru tercipta di kelas matematika SMAN 10 Bogor. 

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Dengan metode berhitung Gampang, Asyik, dan Menyenangkan (GASING), aktivitas yang semula dianggap rumit berubah menjadi pengalaman belajar yang lebih interaktif.

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Bukan hanya belajar menjumlahkan angka dengan cepat, para siswa juga diajak terjun langsung ke dunia penelitian. 

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Melalui pendekatan Project-Based Learning (PjBL) atau pembelajaran berbasis proyek, mereka menyusun proposal penelitian ilmiah, mengumpulkan data dari responden, hingga mengolahnya menggunakan konsep statistik.

Inovasi pembelajaran tersebut, digagas oleh Heni Yulia Sari, guru matematika SMAN 10 Bogor. 

Ia menggabungkan, keterampilan berhitung cepat GASING dengan proyek penelitian lintas mata pelajaran untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Berawal dari Teori yang Belum Terhubung

Gagasan ini muncul, dari pengamatan Heni terhadap pembelajaran di sekolah. 

Selama ini, siswa telah mendapatkan materi penyusunan proposal penelitian ilmiah dalam pelajaran Bahasa Indonesia. 

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Editor : Siti Dewi Yanti
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