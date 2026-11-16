Bantu Guru Ngaji dan Warga Kurang Mampu, DKM Masjid Al I’tisha Bogor Tebar Pangan Bergizi

RADAR BOGOR – Kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah dan lembaga sosial.

Salah satunya melalui Program Tebar Pangan Bergizi yang diinisiasi DKM Al I’tisham Budi Agung, Kota Bogor untuk membantu para guru ngaji dari keluarga berpenghasilan rendah.

Program Tebar Pangan Bergizi tersebut mendapat sambutan positif dari Pemerintah Kecamatan Tanah Sareal.

Advertisement Bantuan berupa sembako premium itu diharapkan dapat meringankan beban kebutuhan sehari-hari masyarakat, khususnya para guru ngaji yang tinggal di sekitar Perumahan Budi Agung, Kota Bogor.

Dukungan tersebut disampaikan Camat Tanah Sareal, Rokib, ketika menerima kunjungan pengurus Yayasan dan DKM Masjid Al I’tisham Budi Agung di Kantor Kecamatan Tanah Sareal, Jumat 14 November 2026.

Dalam kesempatan itu, Buya Hendri Tanjung bersama penanggung jawab program Ummat TV Peduli, Anwar Aras, memaparkan rencana pendistribusian bantuan sembako premium bagi para guru ngaji di lingkungan sekitar Perumahan Budi Agung.

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Rokib mengapresiasi langkah tersebut. Ia menilai, program berbagi bahan pangan menjadi bentuk kepedulian yang relevan dengan kondisi ekonomi masyarakat saat ini, terutama ketika kemampuan daya beli warga masih menghadapi tekanan.

“Ini program yang sangat baik, apalagi di tengah krisis dan keterbatasan kemampuan masyarakat dalam daya beli. Kondisi ekonomi juga sedang melemah,” ungkap Rokib.

Ia mengungkapkan, wilayah Kecamatan Tanah Sareal masih dihadapkan pada berbagai persoalan sosial yang membutuhkan perhatian dan penanganan bersama.

Mengacu pada data yang dimiliki pihak kecamatan, terdapat sekitar 13.000 jiwa yang masuk kelompok desil 1 hingga 5. Kelompok tersebut merupakan masyarakat dengan tingkat kesejahteraan relatif rendah.