Kecelakaan Biskita di Jalan KS Tubun Kota Bogor, Korban Perempuan Meninggal di Lokasi

RADAR BOGOR – Kecelakaan maut yang melibatkan bus Biskita Transpakuan dan seorang pejalan kaki terjadi di Jalan KS Tubun, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Senin 16 November 2026 pagi.

Kecelakaan Biskita tepat di depan Papa Ho Hotel itu, mengakibatkan seorang perempuan meninggal dunia di lokasi kejadian.

Insiden yang melibatkan Biskita itu diketahui terjadi sekitar pukul 08.15 WIB. Berdasarkan keterangan saksi di sekitar lokasi, korban saat itu sedang berjalan kaki di tepi jalan dari arah Warung Jambu.

Advertisement Petugas keamanan di sekitar lokasi, Gustaf, mengatakan korban tiba-tiba tertabrak bus Biskita Transpakuan yang melaju dari arah belakang.

Benturan tersebut membuat korban terpental hingga ke lokasi tempat ia ditemukan.

Advertisement “Ya, dia memang jalan kaki di pinggir. Tiba-tiba Biskita dari belakang menabrak, sampai terlempar ke sini,” kata Gustaf saat ditemui Radar Bogor.

Gustaf menyebut korban mengalami luka serius, terutama pada bagian kepala. Ia juga mengatakan perempuan tersebut dikenal kerap berjalan kaki di sekitar trotoar Jalan KS Tubun.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari juru parkir, korban memang biasa melintas di kawasan tersebut.

Sementara untuk usia korban, Gustaf memperkirakan perempuan itu berusia sekitar 50 tahun.

“Pas tadi saya tanya tukang parkir, memang si ibu ini biasa sering lewat sini. Kalau umur pastinya saya kurang tahu, perkiraan 50-an sepertinya,” terang Gustaf.