Berawal dari Usaha Rumahan pada 2008, Abah Uki Kini Jadi UMKM Unggulan Kota Bogor

RADAR BOGOR – Produk kuliner lokal kembali menunjukkan kiprahnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bogor.

PT Abah Uki Sejahtera, perusahaan yang dikenal melalui brand Siomay Bogor Abah Uki, berhasil meraih penghargaan sebagai UMKM Unggulan Kota Bogor dalam ajang Damping UMKM Award 2026.

Penghargaan dengan tema “UMKM Tumbuh, Indonesia Tangguh” tersebut digelar di Botani Square, Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Sabtu 14 November 2026.

Advertisement Penghargaan diserahkan langsung oleh Wali Kota Bogor, Dedi Rachim, kepada Anie Irawan selaku pemilik PT Abah Uki Sejahtera.

Pengakuan tersebut menjadi bentuk apresiasi terhadap potensi dan kontribusi Abah Uki dalam mengembangkan perekonomian daerah sekaligus memperkuat keberadaan produk unggulan lokal Kota Bogor.

Bagi perusahaan, pencapaian ini bukan sekadar keberhasilan sebuah badan usaha. Penghargaan tersebut juga menjadi pengakuan atas perjalanan panjang bisnis rumahan yang telah dirintis sejak 2008.

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Berawal dari usaha kuliner dengan memanfaatkan kemampuan serta sumber daya yang tersedia, Abah Uki secara bertahap mengembangkan produk tanpa meninggalkan nilai tradisi yang menjadi fondasinya.

Seiring perubahan kebutuhan konsumen, perusahaan terus beradaptasi dengan menghadirkan produk makanan beku dan camilan premium.

Pengembangan tersebut tetap mengutamakan cita rasa, mutu produk, keamanan pangan, serta kemudahan dalam penyajian.

“Penghargaan ini menjadi kebahagiaan sekaligus pengingat bagi kami bahwa perjalanan membangun usaha tidak pernah dilakukan sendirian. Ada keluarga, karyawan, mitra, pelanggan, dan masyarakat yang ikut menjadi bagian dari perjalanan Abah Uki. Kami bersyukur atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan selama ini,” ujar Anie Irawan.